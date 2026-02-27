Nach dem massiven Kurssprung im Zuge der Quartalszahlen hat die AMD-Aktie in den letzten Tagen deutlich korrigiert und einen Großteil der Gewinne wieder abgegeben. Wie geht es für den volatilen Tech-Titel jetzt weiter? Anhaltend starke Geschäftsdynamik Die Geschäftsentwicklung AMDs bleibt insgesamt robust, insbesondere im Rechenzentrumsegment. Die KI-Grafikprozessoren des Unternehmens gewinnen sichtbar an Marktakzeptanz, was sich zunehmend in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
