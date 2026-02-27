EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Kommunalkredit Austria AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Kommunalkredit Austria AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.kommunalkredit.at/investor-relations/berichte
Bemerkungen:
Integrierter Jahresfinanzbericht der Kommunalkredit Gruppe 2025
27.02.2026 CET/CEST
2282600 27.02.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group