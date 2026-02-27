2025 geprägt von starker Nachfrage im Infrastruktur- und Energiesektor - aber auch von branchenspezifischen

Herausforderungen, die zu hohen Risikovorsorgen führten

Neugeschäftsvolumen >EUR 2,0 Mrd.



Operatives Ergebnis EUR 119,0 Mio.



Jahresüberschuss nach Steuern EUR 13,5 Mio. aufgrund hoher Risikovorsorgen im Glasfasersektor



NPL-Quote 7 %



Gesamtkapitalquote 19,6 %



Cost-Income-Ratio <40 %



Covered-Bond-Rating auf AA+ angehoben



Tier-II-Anleiheemission mit einem Volumen von EUR 150 Mio. 3,6- fach überzeichnet



EUR 500 Mio. öffentliche Senior-Preferred-Anleihe 2,6-fach überzeichnet



Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit") hat heute ihr Jahresergebnis 2025 bekannt gegeben, das eine robuste Neugeschäftsentwicklung und eine operative Widerstandsfähigkeit zeigt. Allerdings haben erhöhte Kreditrisikovorsorgen, die vor allem auf negative Entwicklungen in einigen europäischen Glasfasermärkten zurückzuführen sind, zu hohen Risikokosten geführt. Dennoch konnte die Bank ihre starke Kapital- und Liquiditätsposition behaupten und gleichzeitig ihre Aktivitäten im Bereich der Infrastruktur- und Energiefinanzierung in ganz Europa weiter ausbauen, was sich in einer soliden Geschäftsentwicklung widerspiegelt.



In einem Jahr, das von geopolitischer Unsicherheit, sinkenden Zinsen und Konsolidierungsdruck in Teilen des Marktes für digitale Infrastruktur geprägt war, erzielte die in Wien ansässige Spezialbank ein Neugeschäft von knapp EUR 2,1 Mrd. und bekräftigte damit ihre Position als starke Expertin für Infrastrukturfinanzierungen in Europa.



Jacques Ripoll, CEO der Kommunalkredit, kommentiert: "2025 war ein herausforderndes Jahr, aber wir sind gut aufgestellt. Wir haben sektorspezifische Risiken angegangen und gleichzeitig eine starke Kapitalausstattung und Liquidität beibehalten. Wir konzentrieren uns weiterhin auf das, was wir am besten können - die Finanzierung und Beratung im Bereich Energie und Infrastruktur in Europa. Der strukturelle Investitionsbedarf in diesem Bereich ist immens, und sowohl öffentliche Stellen als auch private Investoren werden zunehmend auf spezialisierte Finanzierungspartner angewiesen sein. Die Kommunalkredit ist gut positioniert, um diese Rolle zu erfüllen."

Zwtl.: Umsatzwachstum durch Nachfrage im Infrastrukturbereich

Das Neugeschäft beschleunigte sich mit einem im

Vorjahresvergleich sehr starken letzten Quartal. Das Neugeschäft von insgesamt EUR 2,08 Mrd. (2024: EUR 2,28 Mrd.) spiegelt die anhaltende Nachfrage nach Finanzierungen in den Bereichen Energie, Verkehr, digitale und soziale Infrastruktur wider.



Die Normalisierung der Zinssätze im Jahr 2025 wirkte sich auf das Gesamtergebnis aus, die Kernerträge der Kommunalkredit stiegen um 4 % . Das operative Ergebnis vor Risikovorsorge belief sich auf EUR 119,0 Mio., das Ergebnis einer soliden zugrundeliegenden Geschäftstätigkeit und Kostendisziplin. Die Cost-Income-Ratio von unter 40 % bleibt eine der strukturellen Stärken der Kommunalkredit und unterstützt die Ertragsstabilität in volatilen Marktumfeldern.



Zwtl.: Glasfasersektor belastet Ergebnis stark



Die positive operative Dynamik wurde jedoch durch erhebliche Risikovorsorgen überschattet. Der Hauptgrund für den Ergebnisdruck im Jahr 2025 war die Verschlechterung bei bestimmten europäischen Glasfaserprojekten, die 2025 insbesondere in Großbritannien und Deutschland eine zyklische und strukturelle Konsolidierung erlebten. Mehrere Projekte waren angesichts eines restriktiveren Finanzierungsumfelds mit Liquiditätsengpässen konfrontiert, während Sponsoren und Kreditgeber nur begrenzt bereit waren, zusätzliches Kapital zuzuführen. Wie viele andere Infrastrukturkreditgeber war auch die Kommunalkredit davon betroffen und bildete erhebliche Risikovorsorgen. Infolgedessen sank der Gewinn nach Steuern auf EUR 13,5 Mio. (2024: EUR 96,3 Mio.), die NPL-Quote stieg auf 7,0 % (2024: 2,8 %).



Zwtl.: Kapitalstärke und Liquidität bleiben robust



Ein positives Nettoergebnis, vollständig einbehaltene Gewinne und ein umsichtiges Kapitalmanagement haben es der Bank ermöglicht, eine sehr starke Kapitalbasis aufrechtzuerhalten. Die Eigenmittel beliefen sich auf EUR 862 Mio., die Gesamtkapitalquote lag mit 19,6 % deutlich über den regulatorischen Anforderungen von 14,8 % sowie den internen Mittelfristzielen. Die starke Kapitalausstattung, die hohen Risikovorsorgen und ein Liquiditätspuffer von mehr als EUR 1 Mrd. zum Jahresende zeugen von einem umsichtigen Risiko- und

Liquiditätsmanagement.



Zwtl.: Starker Zugang zum Kapitalmarkt und verbessertes Rating für gedeckte Schuldverschreibungen



Das Vertrauen der Investoren in das Geschäftsmodell der Kommunalkredit blieb auch 2025 ungebrochen. Im März platzierte die Bank erfolgreich eine öffentliche Senior-Preferred-Anleihe im Wert von EUR 500 Mio., die 2,6-fach überzeichnet war. Im Juni emittierte sie ihre erste öffentliche Tier-II-Anleihe im Wert von EUR 150 Mio., die 3,6-fach überzeichnet war und eine breite internationale institutionelle Nachfrage auf sich zog.



S&P Global Ratings bestätigte das langfristige Emittenten-Rating der Bank mit "BBB" und revidierte den Ausblick im Dezember 2025 auf "negativ", was die sektorspezifischen Entwicklungen der Vermögensqualität widerspiegelt und darauf hindeutet, dass die Ratingagenturen das Risiko im Bereich der Glasfaser weiterhin genau beobachten. Im Januar 2026 stufte S&P Global Ratings das Rating der Covered Bonds der Kommunalkredit um zwei Stufen auf "AA+" herauf, ein Beleg für die Qualität des Deckungsstocks und die Verpflichtung zur Überbesicherung.



Die Bilanzsumme der Kommunalkredit nach IFRS belief sich zum 31. Dezember 2025 auf EUR 7,0 Mrd. (31.12.2024: EUR 6,6 Mrd.), was einem Anstieg von 6 % entspricht.



Zwtl.: Strategischer Fokus bleibt unverändert



Trotz der Volatilität in diesem Sektor blieb die Nachfrage nach Infrastrukturfinanzierungen stabil, insbesondere in den Bereichen erneuerbare Energien und digitale Infrastruktur. Rund 80 % des Neugeschäfts der Kommunalkredit unterstützten den ökologischen Wandel in Europa. Aufgrund der starken Nachfrage, die durch strukturelle Megatrends getrieben wird, beabsichtigt die Bank, ihren Fokus auf Infrastruktur- und Energiefinanzierungen sowie Beratungsleistungen in ganz Europa beizubehalten.



Der Jahresfinanzbericht 2025 der Kommunalkredit ist jetzt verfügbar unter

https://www.kommunalkredit.at/investor-relations/berichte

