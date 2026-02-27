Zug - Der Privatmarkt-Spezialist Partners Group hat im Auftrag ihrer Kunden die pan-nordische Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft. Diese geht für 4 Milliarden Dollar an den kanadischen Pensionsfonds CPP Investments und an Equinix, einen US-amerikanischen Betreiber von Rechenzentren. Partners Group hatte atNorth 2022 erworben, teilte das Unternehmen am Freitag mit. In dieser Zeit sei diese zu einer führenden Plattform der nächsten Generation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
