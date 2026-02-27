Defiance Silver erhält erweiterte Genehmigung für Kupferprojekt in Mexiko

Anzeige / Werbung

Defiance Silver hat einen bedeutenden Fortschritt für sein Green-Earth-Projekt im Bundesstaat Sonora bekannt gegeben. Das Unternehmen teilte mit, dass die mexikanische Umweltbehörde SEMARNAT die erforderliche Genehmigung für Bohrarbeiten auf dem Victoria-Ziel erteilt habe. Damit könne das Explorations-Unternehmen die nächste Phase seiner Arbeiten auf einem großflächigen Kupferprojekt offiziell vorbereiten.

Freigabe für Exploration erteilt

Nach Angaben von Defiance Silver habe das mexikanische Umweltministerium, die "Secretariat of Environment and Natural Resources" (SEMARNAT), den sogenannten Informe Preventivo genehmigt. Diese Umweltvorprüfung sei in Mexiko verpflichtend, bevor Explorationsbohrungen beginnen dürfen.



Die Genehmigung gelte für 36 Monate und umfasse die Erlaubnis für bis zu 89 Bohrplattformen sowie den Bau neuer Zufahrtswege unter Einhaltung festgelegter Umweltauflagen. Das Unternehmen erklärte, die Unterlagen seien in Übereinstimmung mit den geltenden Umweltvorschriften erstellt worden und spiegelten das eigene Ziel wider, verantwortungsvoll zu explorieren.



Für ein Explorations-Unternehmen sei eine solche Freigabe grundlegend, da ohne sie keine Bohrgeräte eingesetzt werden dürften. Mit der Erlaubnis könne Defiance Silver nun die nächste Entwicklungsphase planen.