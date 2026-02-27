Mex VD - Der Verpackungsmaschinenhersteller Bobst hat im Jahr 2025 weniger Umsatz erzielt. Auch der Gewinn liegt deutlich unter dem Vorjahreswert. Für das laufende Jahr 2026 rechnet der Konzern mit einem weiteren Umsatzrückgang. Der Umsatz sank um 14 Prozent auf 1,62 Milliarden Franken, wie das Waadtländer Unternehmen am Freitag mitteilte. Derweil sank das Betriebsergebnis (EBIT) um fast die Hälfte auf 72,7 Millionen. Der Gewinnrückgang sei vor allem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
