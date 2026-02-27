Zürich - Der Immobilienfonds Procimmo Real Estate Sicav hat im ersten Halbjahr 2025/26 insbesondere dank Akquisitionen in allen vier Teilvermögen zugelegt. Zudem wurde eine Kapitalerhöhung angekündigt. Im Teilfonds «Industrial» stieg das Bruttovermögen per Ende 2025 auf 2,2 Milliarden Franken, wie Procimmo am Freitag mitteilte. Dies sei hauptsächlich auf Zukäufe in Höhe von knapp 125 Millionen Franken zurückzuführen. Die durchschnittliche Bruttorendite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab