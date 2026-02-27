Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
20/02/2026
FR0013230612
5 003
16.7064
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
20/02/2026
FR0013230612
534
16.7776
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
23/02/2026
FR0013230612
4 363
17.2598
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
23/02/2026
FR0013230612
1 618
17.2626
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
23/02/2026
FR0013230612
8
17.2400
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
24/02/2026
FR0013230612
5 183
17.3268
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
24/02/2026
FR0013230612
1 250
17.2655
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
25/02/2026
FR0013230612
1 962
17.5215
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
25/02/2026
FR0013230612
1 484
17.5189
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
26/02/2026
FR0013230612
4 324
18.1602
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
26/02/2026
FR0013230612
2 799
18.2298
CEUX
TOTAL
28 528
17.4294
