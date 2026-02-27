Anzeige
MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Swiss Re nach Zahlen sehr fest

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich im Frühhandel am Freitag gut behauptet. Für den DAX geht es im frühen Handel um 0,3 Prozent nach oben auf 25.354 Punkte. Ihm fehlen damit noch rund 150 Punkte zu seinem Rekordhoch. Der Euro-Stoxx-50, der bereits am Vortag ein Rekordniveau erreicht hatte, legt um 0,1 Prozent zu.

Am Anleihemarkt setzt sich die jüngste dezente Aufwärtsbewegung fort, die Zinsen sinken also etwas. Teilnehmer sprechen einerseits von der Suche nach Sicherheit, andererseits Spekulationen auf moderat ausfallende Inflationszahlen, die allmählich wieder Zinssenkungsfantasie für die Eurozone eröffnen könnten. Allerdings ist die Teuerung in Frankreich im Februar deutlich höher ausgefallen als erwartet, wenngleich sie weiter klar unter dem EZB-Ziel von 2 Prozent liegt. Am Vormittag stehen Verbraucherpreise aus deutschen Bundesländern auf dem Programm, um 14.00 Uhr folgen die Daten für Deutschland. Gerechnet wird gegenüber dem Vorjahr mit einem Plus 2,0 Prozent. Der Euro tendiert seitwärts und kostet 1,1812 Dollar.

Impulse könnten von Neuigkeiten von den US-iranischen Gesprächen in Genf kommen, wo möglicherweise weiter über das iranische Atomprogramm verhandelt wird. Der vermittelnde omanische Außenminister sagte, die Verhandlungen auf Expertenebene würden nächste Woche in Wien fortgesetzt. Dies habe Sorgen über eine bevorstehende US-Militäraktion zerstreut, so die Analysten von ANZ Research. Die Ölpreise ziehen aktuell um 0,7 Prozent an.

Die Berichtssaison schaltet einen Gang zurück. Um 4,5 Prozent aufwärts geht es für Swiss Re. Der Rückversicherer verdiente 717 Millionen Dollar, was über der von Swiss Re ermittelten Analystenschätzung von 687 Millionen Dollar liegt. Dazu treibt ein Aktienrückkauf über 1 Milliarde Dollar den Kurs nach oben. Im Sog legen Munich Re um 1,2 Prozent zu, Hannover Rück steigen um 0,7 Prozent.

Holcim bewegen sich nach der Zahlenvorlage kaum. Laut den Analysten der RBC hat der Zementherstteller im vierten Quartal eine robuste Leistung gezeigt, wobei das wiederkehrende operative Ergebnis über dem Konsens liege. Die Holcim-Prognosespannen für Umsatz und Gewinn lägen derweil etwas über den bisherigen Konsensschätzungen.

IAG sinken um knapp 2 Prozent. Die britisch-spanische Fluglinie hat mit dem Umsatz die Erwartungen knapp verfehlt.

Siemens Energy trotz Dividendenabschlag weit vorne

Zu den Tagesgewinnern im DAX gehören Siemens Energy mit einem Plus von 2,0 Prozent. Die Aktie holt damit den Dividendenabschlag von 0,70 Euro pro Aktie mehr als wieder auf.

Für BASF geht es um 1 Prozent nach unten. Der Ausblick belaste, heißt es von einem Markteilnehmer. Der Chemieriese erwarte ein bereinigtes operatives Ergebnis von 6,2 und 7,0 Milliarden Euro, was in der Mitte unter der Markterwartung von 7 Milliarden Euro liege.

Für die Aktie von Delivery Hero geht es nach Zahlenvorlage 4,7 Prozent nach unten. Der Lieferdienst ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen und hat das Profitabilitätsziel erreicht. Bruttowarenwert, Umsatz und Gewinn verfehlten die Prognosen aber jeweils knapp. Alzchem werden nach der Zahlenvorlage 3,2 Prozent niedriger gehandelt. Laut den Analysten von MPCM enthalten die Zahlen kaum Überraschendes, der Ausblick enttäusche aber leicht.

Für Hypoport geht es um 10 Prozent nach oben, nachdem der Immobilienfinanzierer beim Ausblick positiv überraschte. 

INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag    +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50  6.164,94  +0,1    3,38    6.161,56       16,8 
Stoxx-50    5.300,96  +0,3   13,73    5.287,23       11,9 
DAX      25.354,44  +0,3   65,42    25.289,02       19,9 
MDAX      31.664,91  +0,7   212,29    27.039,42       15,3 
TecDAX     3.785,37  +0,8   30,85    3.091,28       4,8 
SDAX      18.196,70  +0,7   116,76    13.062,07       22,4 
CAC       8.618,79  -0,0   -2,14    8.620,93       10,0 
SMI      14.044,03  +0,9   130,30    13.913,73       11,4 
ATX       5.762,38  -0,0   -1,23    5.763,61       38,3 
 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag    Do, 17:05 
EUR/USD      1,1810  +0,1   0,0013     1,1797      1,1792 
EUR/JPY      184,4  +0,1   0,2300     184,17     184,1100 
EUR/CHF      0,9128  -0,0  -0,0001     0,9129      0,9127 
EUR/GBP      0,8749  -0,0  -0,0001      0,875      0,8729 
USD/JPY      156,09  -0,0  -0,0200     156,11     156,1300 
GBP/USD      1,3497  +0,1   0,0016     1,3481      1,3507 
USD/CNY      6,855  +0,2   0,0141     6,8409      6,8409 
USD/CNH      6,8506  +0,1   0,0083     6,8423      6,8424 
AUS/USD      0,7115  +0,2   0,0011     0,7104      0,7096 
Bitcoin/USD  68.022,61  +0,8   548,39    67.474,22    67.361,18 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     65,67  +0,7    0,46      65,21 
Brent/ICE     71,14  +0,6    0,39      70,75 
 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      5.180,59  -0,1   -6,27    5.186,86 
Silber       89,80  +1,6    1,45      88,35 
Platin     2.367,98  +4,2   95,78    2.272,20

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 04:10 ET (09:10 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
