Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag freundlich in den Handel gestartet und bewegt sich rund eine Stunde vor Mittag deutlich im Plus. Während die US-Börsen nur wenige Impulse lieferten - insbesondere die Nasdaq kam durch Kursverluste bei Nvidia unter Druck -, entwickelten sich die Börsen in Asien positiv. Am Markt ist vor einer insgesamt recht guten Stimmung vor dem Wochenende die Rede. Insgesamt hält sich aber ein gewisses Mass an Unsicherheit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab