FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.02.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS OCADO PRICE TARGET TO 170 (175) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HOWDEN JOINERY GROUP TARGET TO 980 (955) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 12500 (12000) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WPP TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 300 (250) PENCE - BERNSTEIN CUTS WPP PRICE TARGET TO 306 (440) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 55 (75) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 500 (540) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS WPP PRICE TARGET TO 310 (365) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 620 (600) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 290 (275) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HALEON PRICE TARGET TO 350 (335) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LUCECO PRICE TARGET TO 220 (205) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 305 (290) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 12740 (14550) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SEGRO PLC TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 890 PENCE - GOLDMAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 320 (285) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HIKMA PHARMACEUTICALS PRICE TARGET TO 1850 (2360) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2150 (2100) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13600 (13200) P - 'OVERWEIGHT' - PANMURE LIBERUM RAISES RATHBONES TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2600 (2100) PENCE - PANMURE LIBERUM RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 3110 (2870) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 4500 (4600) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2900 (2700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 3200 (3000) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 625 (575) PENCE - 'OUTPERFORM' - SHORE CAPITAL CUTS HSBC TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 1210 (1070) PENCE - UBS CUTS JET2 PRICE TARGET TO 1790 (1930) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS WPP PRICE TARGET TO 210 (280) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 11500 (11000) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1600 (1465) PENCE - 'BUY'
