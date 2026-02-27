Original-Research: TAKKT AG - von Montega AG



27.02.2026 / 11:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu TAKKT AG Unternehmen: TAKKT AG ISIN: DE0007446007 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.02.2026 Kursziel: 5,00 EUR (zuvor: 8,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA

Abwärtstrend hält an - Dividende ausgesetzt



TAKKTs vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 zeigen auch in Q4 einen ungebremsten Abwärtstrend. Das Management schlägt vor, die Dividendenzahlung auszusetzen. Wir haben unsere Ergebnisschätzungen sowie unser Kursziel gesenkt.



Vorläufige Zahlen bestätigen den Abwärtstrend: Auch im vierten Quartal 2025 konnte TAKKT keine Verbesserung des Abwärtsmomentums verzeichnen. Die organische Umsatzentwicklung war weiter um 6,7% yoy rückläufig (FY 2025: -6,6% yoy). Während das EBITDA 2025 auf 19,8 Mio. EUR (2024: 55,7 Mio. EUR) schrumpfte, war es in Q4 sogar negativ (-7,5 Mio. EUR). Bereinigt um die Einmaleffekte i.H.v. 16,5 Mio. EUR (Q4: 12,2 Mio. EUR) lag die EBITDA-Marge bei 3,8% (Q4: 2,1%).



[Tabelle]



US-Segmente mit zweistelligem Umsatzminus: Die organische Umsatzentwicklung in den Segmenten zeigt, dass das europäische Kerngeschäft Industrial & Packaging (Q4/25: -3,7% yoy; FY/25: -5,1% yoy) noch am Besten dasteht. Dagegen verzeichnen die US-Segmente Office Furniture & Displays (Q4/25: -11,5% yoy; FY/25: -10,4% yoy) sowie FoodService (Q4/25: -10,2% yoy; FY/25: -6,6% yoy) in Q4 eine weiterhin zweistellig negative Umsatzentwicklung. Dabei dürfte neben dem Shutdown und dem Stellenabbau durch DOGE insbesondere der Einfluss der US-Zollpolitik auf Einfuhren aus Asien und die damit einhergehende Unsicherheit belastet haben.



Impairments und Restrukturierungskosten belasten Ergebnis - FCF weiterhin positiv: Ergebnisseitig brachte das vierte Quartal ebenfalls keine Besserung. Das Foodservice-Geschäft wies sogar bereinigt um Einmaleffekte eine negative EBITDA-Marge auf (Q4/25: -2,9%, FY/25: -0,7%). Auf der Bottom Line führte insbesondere das bereits zuvor angekündigte nicht-zahlungswirksame Impairment (125,5 Mio. EUR) auf die USGeschäftseinheiten zu einem EBIT in Höhe von -138,9 Mio. EUR und einem Ergebnis je Aktie von -1,88 EUR. Aufgrund einer weiteren Optimierung des Working Capital erzielte TAKKT immerhin einen positiven Free Cash Flow i.H.v. 10,3 Mio. EUR.



Management erwartet Turnaround der Geschäftsentwicklung in H2: Eine detaillierte Guidance wird der Vorstand erst mit Vorstellung des Geschäftsberichts am 26. März abgeben. Schon jetzt deutet das Management aber an, in der zweiten Jahreshälfte 2026 einen Turnaround in der Umsatzentwicklung anzustreben. Auch wenn die Lage bezüglich der US-Zölle weiterhin unübersichtlich ist, deutet einiges darauf hin, dass sich die Situation für TAKKTs US-Importe aus Asien leicht verbessern könnte.



Fazit: Wir haben unsere Erwartungen für die Geschäftsentwicklung der kommenden Jahre erneut gesenkt. Aus der Anpassung unserer Prognosen sowie der Reduktion der langfristigen Margenerwartung von 9% auf 7% EBITDA-Marge resultiert eine Reduktion des Kursziels auf 5,00 EUR. Auf dem aktuellen Kursniveau (Allzeittief) bestätigen wir unsere Kaufempfehlung in Erwartung einer Stabilisierung der Geschäftsentwicklung in 2026 und einer verhaltenen Erholung in 2027.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: info@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News