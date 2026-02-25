TAKKT sah sich im vierten Quartal 2025 einem herausfordernden Nachfrageumfeld gegenüber, wobei die organischen Umsätze im Jahresvergleich um 6,7 % in allen Segmenten zurückgingen und die bereinigte EBITDA-Marge um 2,5 Prozentpunkte auf 2,1 % fiel. Für das Geschäftsjahr 2025 sanken die organischen Umsätze um 6,6 % (innerhalb der Prognose von -4 % bis -8 %), während die bereinigte EBITDA-Marge 3,8 % erreichte (gegenüber der Prognose von 4 %-6 %) und der freie Cashflow insgesamt 10 Mio. EUR betrug. Das Unternehmen verbuchte eine Wertminderung auf Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von 125 Mio. EUR für seine US-Einheiten aufgrund von Tarifbelastungen und schwachen Verkaufszahlen, was das zukünftige Risiko von Wertminderungen verringert. TAKKT setzte die Dividende für 2025 aus (mwb geschätzt 0,20 EUR), und das Management erwartet einen schwachen Start ins Jahr 2026, rechnet jedoch mit positivem Wachstum im zweiten Halbjahr und verbesserter Rentabilität, unterstützt durch TAKKT Forward. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (BUY) mit einem nach unten revidierten Kursziel von 5,50 EUR (zuvor 7,00 EUR), da wir an der starken Cash-Generierung und der soliden Marktposition von TAKKT glauben. Unserer Meinung nach bietet dies einen attraktiven Einstiegszeitpunkt vor einer erwarteten zyklischen Erholung im mittelfristigen Zeitraum. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/takkt-ag





