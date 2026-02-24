TAKKT hat auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen ein schwaches Geschäftsjahr 2025 abgeschlossen. Der Umsatz fiel auf 964,3 Mio. Euro (Vorjahr: 1.052,9 Mio. Euro). Organisch - also bereinigt um Währungseffekte und den Verkauf von Mydisplays - lag die Entwicklung bei -6,6 %. Noch deutlicher wird der Rückschlag beim Ergebnis: Das EBITDA sackte auf 19,8 Mio. Euro ab (Vorjahr: 55,7 Mio. Euro). Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 3,8 % und damit unter dem Vorjahreswert von 6,9 %. Immerhin: TAKKT hatte zuletzt selbst nur das untere Ende der Prognosespanne von 4 bis 6 % in Aussicht gestellt - und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
