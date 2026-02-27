In einem niedersächsischen Einfamilienhaus dient ein Schwimmbad im Winter als Quelle für die Sole-Wasserwärmepumpe. PVT-Kollektoren heizen das Schwimmbad im Sommer auf und machen dieses so zu einem saisonalen Wärmespeicher. Die "Wärme aus der Natur Niemann GmbH & Co. KG" hat in einem Einfamilienhaus im niedersächsischen Maschen eine hocheffiziente Energielösung installiert, die die PVT-Hybridkollektoren mit einer Wärmepumpe und einem Schwimmbad als saisonalen Wärmespeicher verknüpft. Die Hausbewohner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
