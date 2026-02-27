SK On und Posco haben einen Lithium-Liefervertrag unterschrieben, der bis 2028 läuft und ein Volumen von bis zu 25.000 Tonnen Lithiumkonzentrat aus Argentinien umfasst. Diese Menge soll für die Produktion von jährlich rund 400.000 E-Auto-Batterien reichen. SK On teilt mit, dass das von Posco gelieferte Lithium für E-Auto-Batterieprojekte in Europa und Nordamerika sowie für den Bereich stationärer Speicher verwendet wird. Mit der Unterzeichnung wolle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net