LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals sei schwächer als gedacht gewesen, schrieb Katie Richards am Freitag. Auch der Ausblick auf 2026 sei schwach./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000BASF111
