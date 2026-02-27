Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will in Washington in der nächsten Woche mit US-Präsident Donald Trump ein breites Themenspektrum besprechen. "Die Themen, um die es geht, liegen auf der Hand", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille am Freitag der dts Nachrichtenagentur.



"Das sind die bilateralen Beziehungen, das ist die sicherheitspolitische Lage, und das sind natürlich auch die Handels- und Wettbewerbsfragen", sagte Hille, "so dass es Einiges zu besprechen gibt, um diesen engen, guten Kontakt weiter fortzusetzen".



Der laufende Zollstreit stehe dabei ebenfalls "natürlich auf der Tagesordnung". Ob und was der Kanzler dem US-Präsidenten in dieser Frage anbieten kann, ließ der Regierungssprecher aber offen. Ebenso, ob der Kanzler dem Präsidenten wieder ein Gastgeschenk mitbringt. "Lassen Sie sich überraschen", sagte Hille.



Der Kanzler wird am Montag in die USA aufbrechen, am Dienstag wird er bereits wieder in Berlin erwartet. Eine Wirtschaftsdelegation soll dem Vernehmen nach nicht dabei sein. Ob der Kanzler neben dem US-Präsidenten in Washington noch andere Gespräche führen wird, ist noch unklar. "Das ist üblicherweise immer noch bis zum Schluss im Fluss", sagte Hille am Freitag.





