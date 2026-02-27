Puma hat im Jahr 2025 seine strategische Neuausrichtung angestoßen und das Jahr mit einem Umsatz von 7,3 Mrd. EUR (-8% bei konstanten Währungen), einer Bruttomarge von 45,0% (-2,6 PP) und einem ausgewiesenen EBIT-Verlust von -357 Mio. EUR beendet. Die Ergebnisse spiegeln eine gezielte Bereinigung im Wholesale sowie Rücknahmen von Beständen wider. Das Management prognostiziert für 2026 einen Rückgang des Umsatzes im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und ein EBIT zwischen -50 Mio. EUR und -150 Mio. EUR, wobei das Jahr als Übergangsphase eingeordnet wird. Wir erwarten eine Stabilisierung im Jahr 2026, mit einem Umsatztiefpunkt und einer schrittweisen Wiederherstellung der Margen, gefolgt von einer klareren Erholung im Jahr 2027, wenn der operative Hebel zurückkehrt. Mit der Normalisierung des Working Capitals und einer verbesserten Sichtbarkeit hat sich das Abwärtsrisiko verringert. Wir erhöhen unser Kursziel auf 23,00 EUR (alt: 21,00 EUR) und bestätigen die Empfehlung HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/puma-se





© 2026 mwb research