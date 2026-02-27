© Foto: Horst Galuschka - picture alliance / dpaTotalEnergies sichert sich 20 Jahre LNG aus Alaska. Der Deal stärkt die Asien-Strategie und könnte die Kräfte im globalen Gasmarkt neu ordnen.Der französische Energieriese TotalEnergies treibt seine Expansion im globalen Flüssigerdgasgeschäft voran, wie OilPrice berichtete. Wie das Unternehmen mitteilte, unterzeichnete es eine Absichtserklärung mit Glenfarne über den langfristigen Bezug von 2 Millionen Tonnen LNG (verflüssigtes Erdgas) pro Jahr aus dem geplanten Alaska LNG Projekt. Die Laufzeit beträgt 20 Jahre. Voraussetzung ist eine endgültige Investitionsentscheidung. Das Projekt Alaska LNG entsteht an der Pazifikküste der Vereinigten Staaten. Die Anlage soll eine Exportkapazität von 20 …Den vollständigen Artikel lesen
