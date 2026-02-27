Die Gerresheimer-Aktie kommt nicht zur Ruhe und fällt immer tiefer. Allein im Februar beträgt der Rückgang rund -40%. 'Am Freitag erholt sie sich aktuell um +2,2% und steht bei knapp 16 €. Was ist jetzt ratsam? Prüfung ausgeweitet Nachdem die BaFin mit der Prüfung der Geschäftsabschlüsse am 18. September 2025 mit der Prüfung des Geschäftsberichtes 2023/2024 begann, teilte sie am 25. Februar mit, dass die Prüfung ausgeweitet wird. Es geht jetzt auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
