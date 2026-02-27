Simon aus Berlin hat etwas erstaunliches geschafft. Er hat in wenigen Jahren ein Depot von mehr als 250.000 Euro aufgebaut. Zu seinen Highflyern gehören Rheinmetall und Axon Enterprise. Auf einem Screenshot kannst du beide Aktien stark im Plus sehen. Rheinmetall steht über 2.000% im positiven Bereich, wow! Ich war mit Hans A. Bernecker einer der ersten, die Simon auf YouTube entdeckt hat. "Ich verfolge dich seit meiner gesamten Zeit an der Börse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer