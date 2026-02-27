Netflix kündigt Rückzug aus Bieterstreit um Warner Brothers Discovery an



Der Aktienkurs von Netflix reagiert mit einem Plus.



Im Bieterstreit um Warner Brothers Discovery hat der Streaminganbieter Netflix bekannt gegeben sich zurückzuziehen. Damit ist der Weg für Paramount Skydance, das zuvor bereits ein höheres Barangebot von über 31 Dollar pro Aktie abgegeben hatte, frei geworden. Netflix lag mit einem Angebot von ca. 28 Dollar je Aktie unter dem von Paramount. Laut dem Streaminganbieter sei die Transaktion finanziell nicht mehr attraktiv, da ein höheres Angebot erforderlich wäre. Der Markt reagierte positiv auf die Entwicklungen und der Aktienkurs von Netflix konnte am Donnerstag auf ca. 84 US-Dollar ansteigen.









