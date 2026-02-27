© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaRheinmetall erhält einen Millionenauftrag für fünf Feldhospitäler aus Dänemark. Langfristig strebt das Unternehmen bis 2030 an, einen Umsatz von 40 Milliarden Euro zu erreichen.Rheinmetall Mobile Systeme GmbH (Rheinmetall-Tochter) hat Ende 2025 einen Vertrag über fünf sogenannte Role-2-Feldhospitäler mit der dänischen Beschaffungsbehörde geschlossen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Auftragswert soll im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen. Die Auslieferung aller Systeme soll innerhalb von zwei Jahren erfolgen. Der Auftrag umfasst demnach drei Hospitäler des Typs Role 2B (komplett containerbasiert und wird "im aufgesetzten Betrieb" auf Lkw eingesetzt) und zwei …Den vollständigen Artikel lesen
