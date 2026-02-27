Zurzeit arbeiten die Bundesnetzagentur (BNetzA) am AgNes-Verfahren und das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) am Netzpaket. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft fordert, dass beide Vorhaben untereinander abgestimmt werden. Letzte Woche kamen erste Überlegungen des Bundeswirtschaftsministeriums zu einem sogenannten Netzpaket in die öffentliche Diskussion. Parallel dazu läuft der Abstimmungsprozess zur Allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom AgNes mit der Bundesnetzagentur. "Das Ziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
