Am Donnerstag hat die Deutsche Telekom ihre Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr veröffentlicht. Nach einem starken Handelsstart war die Aktie im Tagesverlauf ins Minus gedreht. Mittlerweile sind die ersten Stimmen zu den Zahlen da und die T-Aktie zählt am Freitag wieder zu den Top-Gewinnern im DAX.Das vierte Quartal habe wie erwartet den Trend einer Erholung in Deutschland bestätigt, heißt es von Barclays-Analyst Mathieu Robilliard. Der Ausblick liege im Rahmen der Erwartungen. Ähnlich ordneten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
