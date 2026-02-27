Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 27 février 2026) - Les Métaux NioBay inc. (TSXV: NBY) (« NioBay ») participera au congrès international de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC), qui se tiendra du 1er au 4 mars 2026 au Metro Toronto Convention Centre à Toronto (MTCC). Les actionnaires, investisseurs et partenaires de l'industrie sont invités à visiter la Société au kiosque #3015.

Le chef de la direction, Jean-Sébastien David, sera présent au kiosque tout au long du congrès et se fera un plaisir de rencontrer investisseurs, analystes, partenaires de l'industrie et parties prenantes afin de discuter des projets de la Société, de sa stratégie et de ses prochaines étapes. M. David participera également à la Journée du Québec le mardi 3 mars et présentera à 11 h 15 dans la salle 206D de l'édifice Nord du MTCC.

Au PDAC 2026, NioBay présentera son plan visant à devenir un fournisseur sécurisé de niobium - un métal critique utilisé dans les aciers à haute résistance, les alliages aérospatiaux, la fabrication avancée et les technologies émergentes liées à la transition énergétique - grâce à l'avancement de son projet de niobium James Bay, détenu à 100 % en Ontario, ainsi que de son projet de niobium et de tantale Crevier, détenu à 72,5 % au Québec. Ensemble, ces actifs positionnent la Société afin de contribuer au renforcement de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine en minéraux critiques dans un contexte de demande industrielle et géopolitique croissante.

NioBay se réjouit de rencontrer la communauté d'investissement et les leaders de l'industrie au PDAC 2026 alors qu'elle poursuit l'avancement de ses actifs et la création de valeur à long terme.

À propos du PDAC

Le Congrès mondial de l'exploration minérale et de l'industrie minière est le principal événement réunissant les personnes, gouvernements, sociétés et organisations liés à l'exploration minérale. En plus de rencontrer plus de 1 800 exposants, 2 500 investisseurs et 27,300 participants en personne en 2025, les participants ont également pu assister à des conférences, formations et activités de réseautage.

Le congrès annuel se tient à Toronto, au Canada. Depuis sa création en 1932, il a gagné en importance, en envergure et en influence, et constitue aujourd'hui l'événement incontournable de l'industrie minérale mondiale.

Pour plus d'information et/ou pour vous inscrire au congrès, veuillez visiter: https://www.pdac.ca/convention

Au plaisir de vous y voir.

À propos de NioBay Metals

NioBay (TSXV: NBY) vise à devenir un chef de file dans le développement de mines à faible consommation de carbone et dotées de pratiques responsables en matière de gestion de l'eau et de la faune, tout en accordant la priorité à l'environnement, à la responsabilité sociale, à la bonne gouvernance et à l'inclusion de toutes les parties prenantes. Notre priorité absolue, qui est essentielle à notre succès, est le consentement et la pleine participation des communautés autochtones sur les territoires et/ou les terres ancestrales desquelles nous opérons. En plus d'autres propriétés, NioBay détient une participation de 100 % dans le Projet James Bay Niobium situé à 40 km au sud de Moose Factory, sur le territoire traditionnel des Moose Cree dans les basses terres de la baie James, en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet Crevier Niobium et Tantalum situé au Québec, sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

