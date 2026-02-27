Im Februar sind die Solarmodulpreise schneller als erwartet angestiegen. Der Anstieg seit dem Tiefpunkt im Dezember des vergangenen Jahres beträgt bereits 15 bis 18 Prozent, ein Ende der Preisspirale ist noch nicht absehbar. Die Preise für Solarmodule sind im Februar 2026 weiter angestiegen. Das geht aus dem Photovoltaik-Modulpreisindex hervor, den der Solarserver in Zusammenarbeit mit der Handelsplattform pvXchange präsentiert. "Die Typen für kleinere Dachanlagen verteuerten sich dabei stärker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver