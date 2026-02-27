NEW YORK (dpa-AFX) - Das wahrscheinliche Ende des Bieterkampfs um Warner Brothers durch den Rückzug von Netflix dürfte dessen Aktien Auftrieb geben. Vorbörslich gewannen die Titel des Streamingriesen am Freitag 8,1 Prozent auf 91,47 US-Dollar. Damit würden sie die jüngste Erholung von den Verlusten seit Herbst fortsetzen, als es die ersten Berichte über ein Interesse von Netflix an dem Medienkonzern gegeben hatte.

Für die Aktien des Warner-Konkurrenten Paramount, deren Kurs sich in den vergangenen Monaten gut halbiert hatte, ging es um 6,6 Prozent bergauf. Der Warner-Verwaltungsrat sprach sich zuletzt für Paramounts aufgebesserte Offerte aus. Netflix wollte diese nicht kontern, da das Geschäft dann finanziell nicht mehr attraktiv gewesen wäre. Die Titel von Warner Brothers gaben um ein Prozent nach.

Experten begrüßten den Ausstieg von Netflix. Jefferies-Analyst James Heaney traut dem Streamingriesen auch ohne den Zukauf bis 2030 jährliche Umsatz- und Ergebnissteigerungen von mindestens 10 beziehungsweise 20 Prozent zu.

Sein Kollege Markus Leistner von der DZ Bank betonte zudem, dass eine Milliardenzahlung von Paramount Netflix den Rückzug versüße. Paramount hatte sich schon zuvor bereiterklärt, die Vertragsstrafe von 2,8 Milliarden Dollar zu übernehmen, die Warner in diesem Fall an Netflix zahlen muss. Leistner verwies zudem darauf, dass Netflix nun ein Programm zum Aktienrückkauf wieder aufnehmen will.

Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta warnte die Unternehmen indes, dass es eine Wettbewerbsprüfung geben werde. Eine Übernahme von Warner durch Paramount sei noch keine ausgemachte Sache. Auch die Wettbewerbshüter in Washington werden das Geschäft angesichts seiner Dimension unter die Lupe nehmen./gl/edh/he

US64110L1061, US9344231041, US69932A2042