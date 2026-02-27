Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der führende Anbieter stromsparender programmierbarer Lösungen, gab heute seinen Messeauftritt für die embedded world 2026 bekannt, wo das Unternehmen zeigen wird, wie seine stromsparenden FPGA-Innovationen mit kleinem Formfaktor Ingenieuren dabei helfen, intelligente, skalierbare Designs von der Cloud bis zum Sensor schneller umzusetzen. Auf der Veranstaltung wird Lattice an Expertenpanels teilnehmen, Konferenzsitzungen leiten sowie einen interaktiven Messestand mit praxisnahen Lösungen von Lattice und seinen Innovationspartnern für die Märkte Automotive, Industrie und Sicherheit präsentieren.

Wer: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Was Wann: Lattice-Messestand und Demo-Präsentationen: 10. bis 12. März, Halle 4, Stand Nr. 528 Expertenpanel mit Esam Elashmawi, Leiter für Strategie und Marketing bei Lattice 10. März um 13:30 Uhr GMT+1, Halle 3, Stand Nr. 611 Konferenzsitzungen 10. März um 17:00 Uhr GMT+1 Safety Security: "Trusted Resilience Edge Unified FPGA-TPM for Post-Quantum Cryptography RED Cyber Resilience Act" 11. März um 10:30 Uhr GMT+1 IoT Connectivity: "Sky-High RAN Bridging Terrestrial to Satellite in 5G/6G with FPGAs" 11. März um 13:45 Uhr GMT+1 IoT Connectivity: "Open, Agile, Intelligent The Future of 5G with AI and ORAN"

Wo: embedded world 2026, Messe Nürnberg, Messezentrum 1, 90471 Nürnberg, Deutschland



Die "embedded world Exhibition and Conference" in Nürnberg ist die globale Plattform für die Embedded-Community, um Informationen auszutauschen sowie die neuesten Trends, Produkte und Technologien kennenzulernen.

Unterstützende Ressourcen

Um einen Termin mit Lattice auf der embedded world 2026 zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an latticeevents@latticesemi.com

Weitere Informationen zu Lattice finden Sie auf https://www.latticesemi.com

Weitere Informationen zur Konferenz sowie zur Registrierung finden Sie auf https://www.embedded-world.de/en

Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen. Wir lösen Kundenprobleme im gesamten Netzwerk von der Edge bis zur Cloud in den wachstumsstarken Kommunikations-, Computing-, Industrie-, Automobil- und Endverbrauchermärkten. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen sowie unser Engagement für erstklassigen Support helfen unseren Kunden, ihre Innovationen schnell und einfach zu entfalten, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen.

Mehr Informationen über Lattice finden Sie unter www.latticesemi.com. Sie können uns auch folgen über LinkedIn, X, Facebook, YouTube, WeChat oder Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (& Design) und spezifische Produktbezeichnungen sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Lattice Semiconductor Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Die Verwendung des Wortes "Partner" impliziert keine rechtliche Partnerschaft zwischen Lattice und einem anderen Unternehmen.

ALLGEMEINER HINWEIS: Andere in dieser Mitteilung erwähnte Produktnamen dienen ausschließlich Identifizierungszwecken und können Marken der jeweiligen Inhaber sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260226026443/de/

Contacts:

MEDIENKONTAKT:

Sophia Hong

Lattice Semiconductor

503-268-8786

Sophia.Hong@latticesemi.com



INVESTORENKONTAKT:

Rick Muscha

Lattice Semiconductor

408-826-6000

Rick.Muscha@latticesemi.com