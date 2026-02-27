Wir erleben zurzeit eine Revolution. Kommunikationsinfrastrukturen werden nicht mehr auf der Erde, sondern direkt im Weltall errichtet. Der erste Satellit wurde schon 1957 in den Orbit geschickt. Heute jedoch erreichen wir ganz andere Dimensionen, denn mittlerweile drängen sich dort fast 15.000 Satelliten. Die Satellitenkommunikation ist inzwischen einer der wichtigsten Wachstumsmotoren der Raumfahrtindustrie. Der globale Markt für Satellitenkommunikation, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
