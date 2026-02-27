© Foto: Jonathan Brady - dpaEine der wenigen Aktien, die von sich behaupten können, Nvidia zu übertreffen, hat es wieder geschafft: Rolls-Royce.Der Triebwerk- und Autohersteller Rolls-Royce kann auf erfolgreiche Jahre zurückblicken. Am Donnertag veröffentlichte das Unternehmen Geschäftzahlen, die die starke Rallye der Aktie untermauern. Der Betriebsgewinn von 3,46 Milliarden Pfund (3,95 Euro) übertraf die Schätzungen der Analysten von rund 3,27 Milliarden Pfund (3,73 Milliarden Euro). Darüber hinaus gab CEO Tufan Erginbilgic eine massive Erhöhung des Aktienrückkaufprogramms bekannt, bei der das Unternehmen im vergangenen Jahr Aktien im Wert von 1 Milliarde Pfund gekauft hat. Zwischen jetzt und 2028 plant Rolls-Royce, …Den vollständigen Artikel lesen
