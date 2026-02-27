New York - Die wichtigsten US-Aktienmärkte haben am Freitag den Rückwärtsgang eingelegt. Negative Impulse lieferten die heimischen Erzeugerpreise, die deutlicher als erwartet zulegten und der Notenbank Fed damit Argumente gegen Zinssenkungen lieferten. Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 1,6 Prozent auf 48.717 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochenverlust von rund 1,8 Prozent an. Auch die Monatsbilanz wäre mit minus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab