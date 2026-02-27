Der Referentenentwurf zur EEG-Novelle 2027 ergänzt die geförderte Direktvermarktung um einen produktionsabhängigen CfD-Mechanismus: In Jahren mit hohem Jahresmarktwert müssen Betreiber ab 100 Kilowatt einen Refinanzierungsbeitrag an die Netzbetreiber zahlen, in Niedrigpreisjahren fließt weiter Marktprämie. Eine dynamische, viertelstundengenaue Anpassung soll Abschaltanreize bei niedrigen Spotpreisen verhindern. Mit dem Referentenentwurf zur EEG-Novelle 2027 vollzieht der Gesetzgeber einen Umbau des bisherigen Fördermechanismus für erneuerbare Energien. Das bisherige Modell der geförderten Direktvermarktung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
