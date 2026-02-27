Anzeige
Freitag, 27.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Hochgradiger Fund in Kanada: Steht dieser Rohstoff-Explorer vor der Neubewertung?
WKN: 860853 | ISIN: US9311421039
Walmart (WMT): Charttechnischer Befreiungsschlag über 128 USD!

Setzt der Einzelhandelsriese zur nächsten Rallye an?

Rückblick

Die Walmart-Aktie befindet sich seit Herbst 2025 in einem stabilen Aufwärtstrend. Nach dem Pivot-Hoch bei fast 135 US-Dollar sahen wir einen Pullback. Der Kurs hat am EMA 20 Unterstützung gefunden.

Walmart-Aktie: Chart vom 27.02.2026, Kürzel: WMT, Kurs: 126.86 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sollte der Kurs den Widerstand bei 128 US-Dollar nachhaltig nach oben durchbrechen, ist der Weg frei in Richtung des Allzeithochs und darüber hinaus - Zielzone 140 US-Dollar.

Mögliches bärisches Szenario

Falls der Support am EMA 20 bricht und die Aktie unter das Tief von Donnerstag fällt, trübt sich das Bild ein. In diesem Fall müsste mit einem Test des EMA 50 bei etwa 120 US-Dollar gerechnet werden. Ein Rutsch unter diese Marke würde den kurzfristigen Aufwärtstrend neutralisieren.

Meinung

Walmart hat zuletzt durch starke Quartalszahlen überzeugt. Besonders das Wachstum im E-Commerce-Sektor (über 20 % Steigerung) und die robuste Nachfrage im Lebensmittelbereich stützen den Kurs. Das Unternehmen profitiert davon, dass auch einkommensstärkere Haushalte verstärkt bei Discountern einkaufen, um die Inflation auszugleichen. Das Pullback-Setup bei Walmart ist ein Lehrbuchbeispiel für Trendfolge-Strategien. Die Aktie klettert mit höheren Hochs und höheren Tiefs nach oben und atmet gerade kurz durch.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 991.65 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3.64 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Walmart ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 27.02.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in WMT hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
