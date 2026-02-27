Zürich - Nach einem ruhigen Morgen ist es am Nachmittag plötzlich zu grösseren Bewegungen am Devisenmarkt gekommen. Der Franken legte aufgrund von Ängsten in Bezug auf einen bald bevorstehenden Iran-Krieg deutlich zu gegenüber US-Dollar und Euro. Das USD/CHF-Paar unterschritt dabei kurz vor 14.30 Uhr die Marke von 0,77 und sank danach weiter auf aktuell 0,7683. Noch etwas stärker als jetzt war der Franken zum Greenback Ende Januar gewesen - damals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab