Bern - Die MBaer Merchant Bank ist von der Finanzmarktaufsicht Finma in die Liquidation geschickt worden. Die Aufsichtsbehörde hatte zuvor in einem Verfahren gegen die Zürcher Privatbank schwere Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäscherei festgestellt. Der Bewilligungsentzug und die Liquidationsanordnung konnten erfolgen, nachdem die MBaer Bank eine Beschwerde gegen das Finma-Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht zurückgezogen hatte, teilte die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
