DJ RTL Group meldet Übernahme von Sky Deutschland bei EU an

DOW JONES--RTL hat die geplante Übernahme von Sky Deutschland bei der EU-Kommission angemeldet. Wie es auf der Webseite der Kommission heißt, läuft die vorläufige Frist bis zum 8. April.

"Die RTL Group bestätigt, dass sie die Europäische Kommission gemäß der EU-Fusionskontrollverordnung offiziell über die geplante Übernahme von Sky Deutschland (DACH) informiert hat", teilte das Unternehmen mit. Die Bertelsmann-Tochter hatte den Kauf von Sky Deutschland im Juni 2025 angekündigt.

RTL arbeite "konstruktiv mit der EU-Kommission zusammen und ist zuversichtlich, die wettbewerbsrechtliche Genehmigung zu erhalten und die Transaktion im ersten Halbjahr 2026 abzuschließen", so das Unternehmen weiter.

February 27, 2026 11:46 ET (16:46 GMT)

