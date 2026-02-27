Der gigantische Bieterstreit um ein legendäres Hollywood-Studio ist offenbar entschieden: Netflix hat im Poker um Warner Bros. das Handtuch geworfen. Den Zuschlag dürfte nun der Rivale Paramount erhalten. Während die Netflix-Anleger den strategischen Rückzug mit kräftigen Kursgewinnen feiern, wächst in der Filmbranche die Angst vor massiven Stellenstreichungen. Brisant: Mit dem Deal wandert auch der Nachrichtensender CNN in die Hände einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
