EQS-News: Doubleview Gold Corp.
/ Schlagwort(e): Miscellaneous
Highlights der Ressourcenschätzung:
Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 27. Februar 2026) - Doubleview Gold Corp (TSXV: DBG) (OTCQB: DBLVF) (FSE: 1D4) ("Doubleview" oder das "Unternehmen") freut sich, die Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung (MRE) seines zu 100 % im Besitz befindlichen polymetallischen Hat-Porphyr-Projekts (Hat) im Nordwesten von British Columbia bekannt zu geben. Mit einem bedeutenden Gehalt an Kupfer, Gold, Kobalt und Silber sowie Scandium wird Hat zu einer wichtigen Quelle für kritische Mineralien.
Farshad Shirvani, Präsident und CEO von Doubleview Gold Corp, erklärte: "Von Jahr zu Jahr wurde die Lagerstätte durch sehr gezielte Bohrungen vergrößert, wodurch sie nun eine Fläche von etwa 1,6 km x 1,6 km ausmacht. Ich bin meinem Technik- und Managementteam bei diesem Projekt sehr dankbar. Wir haben zahlreiche zusätzliche Elemente innerhalb der Hat-Lagerstätte entdeckt, die bald bekannt gegeben werden und die Einzigartigkeit der Lagerstätte weiter hervorheben und die Ressource verbessern."
Zusammenfassung der MRE für die Hat-Lagerstätte:
Tabelle 1: Hat-MRE bei einem Cutoff-Gehalt von 0,2 % CuEq ab dem 04. Februar 2026,
Tabelle 2: Hat-MRE bei einem Cutoff-Gehalt von 0,2 % CuEq nach Stand vom 04. Februar 2026, Scandiumoxid-Ressourcen
Anmerkungen:
1 Scandium-Tonnengehalt macht 12,5 % des mineralisierten Materials pro Kategorie aus, was das Verhältnis der Tailings widerspiegelt, die voraussichtlich in einem speziellen Scandium-Laugungskreislauf im Rahmen der aktuellen metallurgischen Konstruktionsbeschränkungen verarbeitet werden.
2 Der Metallgehalt von Scandiumoxid wurde mit einer metallurgischen Rückgewinnung von 72 % und eines Umrechnungsfaktors von Sc zu Sc2O3 von 1,534 berechnet.
Abbildung 1: Draufsicht in 715m ü. d. M auf das Blockmodell, die die Verteilung des äquivalenten Kupfergehalts innerhalb der optimierten 120 Kilotonnen pro Tag (kt/T) Pit-Shell-Umrisse zeigt (UTM-Zone 9N [NAD 83])
Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:
Abbildung 2: Schnitt von Osten 348000mit Blick nach Westen auf das Blockmodell, der die Verteilung des äquivalenten Kupfergehalts innerhalb der optimierten 120 kt/T Pit-Shell-Umrisse zeigt (UTM-Zone 9N [NAD 83])
Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:
Abbildung 3: Draufsicht in 715m ü. d. M auf das Blockmodell, die die Verteilung der äquivalenten Kupferklassifizierung innerhalb der optimierten 120 kt/T Pit-Shell-Umrisse zeigt (UTM-Zone 9N [NAD 83])
Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:
Abbildung 4: Schnitt von Osten 348000mit Blick nach Westen auf das Blockmodell, der die Verteilung der äquivalenten Kupferklassifizierung innerhalb der optimierten 120 kt/T Pit-Shell-Umrisse zeigt (UTM-Zone 9N [NAD 83])
Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:
Die Hat-Lagerstätte
Die Hat-Claims-Liegenschaft besteht aus 16 Mineralkonzessionen, die 13.823,09 Hektar nördlich der Golden Bear Mine Road im Nordwesten von British Columbia abdecken. Weiter Informationen finden Sie unter www.doubleview.ca.
Mineit Consulting Inc (Mineit) hat die MRE erstellt gemäß der CIM Definition Standards on Mineral Resources and Reserves on Mineral Resources. Ein technischer Bericht zur Unterstützung der MRE wird innerhalb von 45 Tagen bei SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingereicht.
Tomasz Wawruch, FAusIMM, von Mineit ist die Qualifizierte Person für die MRE und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Angaben zur MRE geprüft und genehmigt. Herr Wawruch ist ein Berater für Geologie und Mineralressourcen und ist unabhängig von Doubleview. Gilles Arseneau, PhD., P.Geo von ARSENEAU Consulting Services Inc. führte eine unabhängige Begutachtung der MRE durch und fand keine gravierenden Mängel am Ressourcenmodell von Tomasz Wawruch.
In Bezug auf die metallurgischen Studien des Hat-Projekts ist EUR ING Andrew Carter, B.Sc., CEng., MIMMM QMR, MSAIMM SME von Magister Metallurgy die Qualifizierte Person von Doubleview, wie in National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects definiert; er hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Carter ist unabhängig von Doubleview.
Über Doubleview Gold Corp.
Doubleview Gold Corp, ein Unternehmen zur Exploration und Erschließung von Mineralressourcen, hat seinen Sitz im kanadischen Vancouver, British Columbia, und wird an der TSX Venture Exchange (TSXV: DBG), am OTCQB (OTCQB: DBLVF), an der Börse Berlin (GER: A1W038) und an der Börse Frankfurt (1D4) öffentlich gehandelt. Doubleview identifiziert, erwirbt und finanziert Edel- und Basismetall-Explorationsprojekte in Nordamerika, insbesondere in British Columbia. Das Unternehmen schafft Mehrwert für seine Aktionäre durch den Erwerb und die Exploration von hochwertigen Gold-, Kupfer- und Silberliegenschaften-zusammengefasst kritische Mineralien- und die Anwendung fortschrittlicher, moderner Explorationsmethoden. Doubleviews Portfolio an strategischen Liegenschaften sorgt für Diversifizierung und mindert das Investitionsrisiko.
Im Namen des Vorstandes,
Farshad Shirvani, President & CEO
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Doubleview Gold Corp
Farshad Shirvani
Institutionsanschluss: (604) 607-5470
WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (ENTSPRECHEND DER DEFINITION IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG.
Einige der hierin enthaltenen Aussagen und Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen. Insbesondere Verweise auf die Mineralressourcenschätzung und künftige Arbeitsprogramme oder Erwartungen an die Qualität oder Ergebnisse solcher Arbeitsprogramme unterliegen Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb auf der Liegenschaft, Explorationsaktivitäten im Allgemeinen, Beschränkungen und Verfügbarkeit von Ausrüstung sowie anderen Risiken, die uns möglicherweise derzeit nicht bekannt sind. Leser*innen werden also darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, ob aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderweitig.
Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/285657
Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/285657
News Source: Doubleview Gold Corp.
27.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Doubleview Gold Corp.
|Kanada
|ISIN:
|CA25862T1003
|EQS News ID:
|2283288
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2283288 27.02.2026 CET/CEST