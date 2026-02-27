ASML hat die nächste Generation seiner Chipfertigungsmaschinen fertiggestellt. Diese hochentwickelten EUV-Werkzeuge, die 400 Millionen US-Dollar kosten, könnten die Chipproduktion für Unternehmen wie Intel und Taiwan Semiconductor revolutionieren. Die Chipfertigungsmaschine der nächsten Generation von ASML Holding ist nun bereit für den Einsatz in der Massenproduktion, wie ein leitender Angestellter des Unternehmens gegenüber Reuters erklärte. Dieser Fortschritt stellt einen bedeutenden Meilenstein für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
