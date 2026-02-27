Die Aktie von BMW konnte am letzten Tag der Handelswoche noch einmal etwas Boden gut machen. Nach Handelsschluss gab es allerdings eine eher negative Meldung vom Münchner Autohersteller. Denn das Unternehmen muss nun erneut weltweit Hunderttausende Fahrzeuge wegen möglicher Brandgefahr zurückrufen.Das geht aus einem in der Datenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) veröffentlichten Rückruf hervor, den der Autobauer aus München bestätigt. Betroffen seien die Modelle i5, 7er, M5, 5er und i7 aus dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
