Die US-Börsen haben zum Wochenschluss nachgegeben. Belastet wurden die Märkte durch überraschend kräftig gestiegene Erzeugerpreise. Diese nähren Zweifel an baldigen Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. Zusätzlich sorgte die angespannte Lage zwischen den USA und dem Iran vor dem Wochenende für Zurückhaltung bei den Investoren. Der Dow Jones Industrial verlor zuletzt 1,3 Prozent und fiel auf 48.847 Punkte. Damit zeichnet sich für den Leitindex ein Wochenminus von rund 1,5 Prozent ab, auch die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär