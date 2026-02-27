Weltweiter Umsatzerlös von 1,5 Milliarden US-Dollar und 5,3 Milliarden US-Dollar für das vierte Quartal und das Gesamtjahr, ein Anstieg von 33 bzw. 40 gegenüber den Vorjahresperioden

Weltweiter Umsatzerlös von BRUKINSA (Zanubrutinib) in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar und 3,9 Milliarden US-Dollar für das vierte Quartal und das Gesamtjahr, ein Anstieg von 38 bzw. 49 gegenüber den Vorjahresperioden

Verwässerter GAAP-Gewinn je American Depository Share (ADS) von 0,58 US-Dollar und 2,53 US-Dollar für das vierte Quartal und das gesamte Jahr verwässerter Non-GAAP-Gewinn pro ADS von 1,95 US-Dollar und 8,09 US-Dollar für das vierte Quartal und das gesamte Jahr

Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 von 6,2 bis 6,4 Milliarden US-Dollar

BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein globales Onkologieunternehmen, hat heute die Finanzergebnisse sowie die aktuellen Geschäftsentwicklungen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt gegeben.

"Diese starken Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 unterstreichen unsere kontinuierliche Entwicklung als ein weltweit führendes Unternehmen in der Onkologie mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen in der klinischen Entwicklung und Produktion sowie einer der umfangreichsten und differenziertesten Pipelines der Branche", sagte John V. Oyler, Mitbegründer, Vorsitzender und CEO von BeOne. "BRUKINSA hat sich als weltweit führendes Produkt in der Klasse der BTK-Inhibitoren etabliert und zeichnet sich durch umfangreiche regulatorische Zulassungen, eine wachsende geografische Reichweite, eine hohe Akzeptanz bei Ärzten sowie unübertroffene Langzeitdaten zur Wirksamkeit und Sicherheit bei CLL aus. Parallel dazu sichern wir uns neue Indikationen und eine Erweiterung der Erstattungsfähigkeit für TEVIMBRA in wichtigen Märkten rund um den Globus. Mit unseren grundlegenden Hämatologie-Produkten in der späten Entwicklungsphase, die bald die Marktreife erreichen werden, und einem robusten Portfolio für solide Tumore, das vielversprechende Daten liefert, sind wir gut positioniert, um unsere Führungsposition zu festigen und die nächste Phase nachhaltigen globalen Wachstums voranzutreiben."

(Beträge in Tausend US-Dollar, geprüfte GAAP-Beträge für das Gesamtjahr, alle anderen Beträge ungeprüft)

Viertes Quartal Gesamtjahr 2025 2024 Veränderung in % 2025 2024 Veränderung in % Produktumsatz, netto 1.476.442 1.118.035 32 5.282.061 3.779.546 40 Sonstige Umsatzerlöse 21.728 9.789 122 60.972 30.695 99 Gesamtumsatz 1.498.170 1.127.824 33 5.343.033 3.810.241 40 GAAP-Betriebsgewinn (-verlust) 185.035 (79.425 333 447.136 (568.199 179 Bereinigtes Betriebsergebnis* 344.476 78.603 338 1.099.962 45.356 2325 GAAP-Nettogewinn (-verlust) 66.502 (151.881 144 286.933 (644.786 145 Bereinigter Nettogewinn (-verlust)* 224.979 16.101 1297 917.601 (54.919 1771 GAAP-Ergebnis (-Verlust) je ADS unverwässert 0,60 (1,43 142 2,63 (6,12 143 Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je ADS unverwässert* 2,03 0,15 1253 8,41 (0,52 1717 Verwässerter GAAP-Gewinn (-Verlust) je ADS 0,58 (1,43 141 2,53 (6,12 141 Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je ADS verwässert* 1,95 0,15 1200 8,09 (0,52 1656 Freier Cashflow* 379.825 (17.320 2293 941.741 (633.294 249

* Eine Erläuterung unserer Non-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt "Anmerkungen zur Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung. Die Überleitung der einzelnen Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen können Sie der Tabelle am Ende dieser Pressemitteilung entnehmen.

Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025

Der Produktumsatz, der 99 des Gesamtumsatzes ausmacht,belief sich im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 auf 1,5 bzw. 5,3 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 32 bzw. 40 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

BRUKINSA: Im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 betrugen die weltweiten Umsätze 1,1 Milliarden US-Dollar bzw. 3,9 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 38 bzw. 49 gegenüber den Vorjahresperioden entspricht. Der Umsatz von BRUKINSA in den USA belief sich im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 auf 845 Millionen US-Dollar bzw. 2,8 Milliarden US-Dollar ein Wachstum von 37 bzw. 45 gegenüber den Vorjahresperioden.

TEVIMBRA (Tislelizumab): Der weltweite Umsatz stieg im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 auf 182 Millionen US-Dollar bzw. 737 Millionen US-Dollar und verzeichnete damit ein Wachstum von 18 bzw. 19 gegenüber den Vorjahresperioden.

Von Amgen einlizenzierte Produkte: Der weltweite Umsatz belief sich im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 auf 112 Millionen US-Dollar bzw. 486 Millionen US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Wachstum von 11 bzw. 33 %.

Die Bruttomarge als Prozentsatz des weltweiten Produktumsatzes belief sich im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 auf 90,4 bzw. 87,3 %, verglichen mit 85,6 bzw. 84,3 in den Vorjahresperioden auf GAAP-Basis. Bereinigt um Abschreibungen und Amortisationen stieg die Bruttomarge in Prozent des weltweiten Produktumsatzes im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 auf 90,7 bzw. 87,8 %, verglichen mit 87,4 bzw. 85,5 in den Vorjahresperioden.

Betriebsausgaben

Die folgende Tabelle fasst die Betriebsausgaben für das vierte Quartal 2025 und 2024 zusammen:

GAAP Non-GAAP (in Tausend, ausgenommen Prozentangaben) Q4 2025 Q4 2024 Veränderung in % Q4 2025 Q4 2024 Veränderung in % Forschung und Entwicklung 615.423 542.012 14 544.823 474.874 15 Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 555.290 504.677 10 471.468 433.059 9 Summe Betriebsausgaben 1.170.713 1.046.689 12 1.016.291 907.933 12

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Betriebsausgaben für die Gesamtjahre 2025 und 2024:

GAAP Non-GAAP (in Tausend, ausgenommen Prozentangaben) FY 2025 FY 2024 Veränderung in % FY 2025 FY 2024 Veränderung in % Forschung und Entwicklung 2.145.868 1.953.295 10 1.855.979 1.668.368 11 Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 2.081.489 1.831.056 14 1.743.118 1.549.864 12 Summe Betriebsausgaben 4.227.357 3.784.351 12 3.599.097 3.218.232 12

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) stiegen im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 im Vergleich zu den Vorjahresperioden auf GAAP- und auf bereinigter Basis. Die Abschlags- und Meilensteinzahlungen im Zusammenhang mit laufenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für eingekaufte Vermögenswerte beliefen sich im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 auf null bzw. 0,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 63 Millionen US-Dollar bzw. 114 Millionen US-Dollar in den Vorjahresperioden.

Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG) stiegen im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 im Vergleich zu den Vorjahresperioden auf GAAP- und auf bereinigter Basis. Der prozentuale Anteil der VVG am Produktumsatz lag im vierten Quartal und dem Gesamtjahr 2025 bei 38 bzw. 39 %, verglichen mit 45 bzw. 48 in den jeweiligen Vergleichsperioden.

Nettogewinn/(-verlust) und unverwässertes/verwässertes Ergebnis je Aktie

Der GAAP-Nettogewinn für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 belief sich auf 67 Millionen US-Dollar bzw. 287 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 218 Millionen US-Dollar bzw. 932 Millionen US-Dollar gegenüber den Vorjahresperioden, der in erster Linie auf das Umsatzwachstum und die verbesserte operative Hebelwirkung zurückzuführen ist. Im GAAP-Nettogewinn für das Gesamtjahr 2025 sind 76 Millionen US-Dollar an Wertminderungen von Beteiligungen, 25 Millionen US-Dollar an einmaligen Steueraufwendungen und 20 Millionen US-Dollar an zeitabhängigen Steueraufwendungen in bestimmten Ländern enthalten, die hauptsächlich im vierten Quartal angefallen sind.

Für das vierte Quartal 2025 belief sich das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie auf 0,05 US-Dollar bzw. 0,04 US-Dollar je Aktie und auf 0,60 US-Dollar bzw. 0,58 US-Dollar je American Depositary Share (ADS), verglichen mit einem unverwässerten Verlust von 0,11 US-Dollar je Aktie und 1,43 US-Dollar je ADS im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2025 belief sich das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie auf 0,20 US-Dollar bzw. 0,19 US-Dollar je Aktie und 2,63 US-Dollar bzw. 2,53 US-Dollar je ADS. Im Vorjahreszeitraum betrug der unverwässerte Verlust 0,47 US-Dollar je Aktie und 6,12 US-Dollar je ADS.

Der freie Cashflow stieg im vierten Quartal 2025 auf 380 Millionen US-Dollar ein Plus von 397 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr 2025 belief sich der freie Cashflow auf 942 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 1,6 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Weitere Einzelheiten zum Jahresabschluss von BeOne für das Geschäftsjahr 2025 finden Sie im Jahresbericht von BeOne auf Form 10-K, der bei der SEC eingereicht wurde.

Prognose für das Gesamtjahr 2026

Es folgt eine Zusammenfassung der Prognose:

GJ 20261 Gesamtumsatz 6,2 bis 6,4 Milliarden US-Dollar GAAP-Bruttomarge in % Hoher 80-%-Bereich GAAP-Betriebsausgaben2 (FuE und VVG zusammengefasst) 4,7 bis 4,9 Milliarden US-Dollar GAAP-Betriebsergebnis2 700 bis 800 Millionen US-Dollar Non-GAAP-Betriebsergebnis2,3 1,4 bis 1,5 Milliarden US-Dollar

1 Basiert auf Wechselkursen vom 1. Januar 2026. 2 Neue potenzielle und wesentliche Geschäftsentwicklungen oder ungewöhnliche/einmalige Posten bleiben unberücksichtigt. 3 Das Non-GAAP-Betriebsergebnis ist eine Finanzkennzahl, die Kosten im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen, Abschreibungen und Amortisationen aus der entsprechenden GAAP-Kennzahl ausschließt. Die Prognosen gehen davon aus, dass die Non-GAAP-Betriebsausgaben dem allgemeinen Kostenanstieg folgen.

Die Prognose von BeOne für den Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2026 in Höhe von 6,2 bis 6,4 Milliarden US-Dollar beinhaltet das erwartete starke Umsatzwachstum aufgrund der führenden Position von BRUKINSA in den USA und der fortschreitenden globalen Expansion in Europa und anderen wichtigen Märkten rund um den Globus. Die Bruttomarge dürfte im hohen 80-Prozent-Bereich liegen und berücksichtigt die Auswirkungen des Produktmixes sowie Produktivitätssteigerungen im Gesamtjahr 2026. Die Prognose für die konzernweiten Betriebsausgaben auf GAAP-Basis berücksichtigt Investitionen zur Unterstützung des Wachstums im kommerziellen Bereich in der Forschung mit einer Rate, die auch künftig eine signifikante operative Hebelwirkung ermöglichen wird.

Das Unternehmen gibt folgende zusätzliche Prognosen zu Faktoren bekannt, die sich auf das Nettoergebnis und das Ergebnis je ADS auswirken:

Sonstige Erträge (Aufwendungen) : geschätzte Aufwendungen in Höhe von 25 bis 50 Millionen US-Dollar, einschließlich Zinsabschreibungen aus der Vereinbarung mit Royalty Pharma.

: geschätzte Aufwendungen in Höhe von 25 bis 50 Millionen US-Dollar, einschließlich Zinsabschreibungen aus der Vereinbarung mit Royalty Pharma. Ertragssteuerprognose : Die Erträge könnten hinreichende positive Anhaltspunkte liefern, um bestimmte Wertberichtigungen im Jahr 2026 aufzuheben, wodurch sich bei ihrer Erfassung erhebliche Steuervorteile ergeben würden. Der Zeitpunkt und die Höhe einer möglichen Aufhebung sind jedoch ungewiss. Vor der Aufhebung sollte der Ertragsteueraufwand entsprechend der historischen Ertragsentwicklung tendieren.

: Die Erträge könnten hinreichende positive Anhaltspunkte liefern, um bestimmte Wertberichtigungen im Jahr 2026 aufzuheben, wodurch sich bei ihrer Erfassung erhebliche Steuervorteile ergeben würden. Der Zeitpunkt und die Höhe einer möglichen Aufhebung sind jedoch ungewiss. Vor der Aufhebung sollte der Ertragsteueraufwand entsprechend der historischen Ertragsentwicklung tendieren. Verwässerte ADS im Umlauf: Das Unternehmen erwartet verwässerte ADS im Umlauf im Gesamtwert von etwa 118 Millionen.

Highlights der Geschäftsentwicklung im vierten Quartal

Produkte des Kerngeschäfts

BRUKINSA (Zanubrutinib)

Auf der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) wurden die wichtigen 6-Jahres-Ergebnisse der Phase-3-Studie SEQUOIA und die Langzeitergebnisse der Phase-3-Studie ALPINE vorgestellt, die den anhaltenden Nutzen für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit therapienaiver (TN) und rezidivierter oder refraktärer (R/R) chronischer lymphozytischer Leukämie (CLL) bzw. kleinzelligem lymphozytischem Lymphom (SLL) bestätigen.

Sonrotoclax (BCL2-Inhibitor)

Erste weltweite Zulassungen in China für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit: R/R-Mantelzelllymphom (MCL), die mindestens zwei systemische Therapien erhalten haben, darunter einen Bruton-Tyrosinkinase (BTK)-Inhibitor R/R CLL/SLL, die zuvor mindestens eine systemische Therapie erhalten haben, beispielsweise einen BTK-Inhibitor

Die US-Arzneimittelbehörde FDA genehmigt eine vorrangige Prüfung für die Behandlung erwachsener Patienten mit R/R MCL

Antrag auf EU-Marktzulassung für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit R/R MCL eingereicht

Erster Proband in Phase-3-Studie in Kombination mit BRUKINSA als Therapie mit fester Dauer im Vergleich zu Acalabrutinib plus Venetoclax zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit TN-CLL aufgenommen

TEVIMBRA (Tislelizumab))

In Partnerschaft mit Jazz Pharmaceuticals und Zymeworks wurden die vollständigen Ergebnisse der HERIZON-GEA-01-Studie in Kombination mit ZIIHERA (Zanidatamab) und Chemotherapie vorgestellt. Diese zeigen eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung der Gesamtüberlebensrate im Vergleich zu Trastuzumab plus Chemotherapie bei der Erstlinienbehandlung von erwachsenen Patienten mit HER2-positivem gastroösophagealem Adenokarzinom (GEA).

Ausgewählte Programme in der klinischen Phase

Hämatologie

BGB-16673 (chimäre BTK-Degradationsaktivierungsverbindung (CDAC)): Präsentation der Ergebnisse der Phase-1-Studie CaDAnCe-101 zur Behandlung erwachsener Patienten mit R/R CLL bei der Jahrestagung der ASH

Brustkrebs und gynäkologische Krebserkrankungen

BG-75202 (KAT6A/B-Inhibitor): Erste Studie am Menschen initiiert

BG-75908 (CDK2 CDAC): Erste Studie am Menschen initiiert

Lungenkrebs

BG-C0902 (EGFRxMETxMET-Antikörper-Wirkstoff-Konjugat): Erste Studie am Menschen initiiert

Gastrointestinale Krebserkrankungen

BGB-B2033 (bispezifischer GPC3x4-1BB-Antikörper) FDA-Fast-Track-Zulassung der Behandlung von erwachsenen Patienten mit Leberzellkarzinom, bei denen nach einer systemischen Therapie ein Fortschreiten der Erkrankung festgestellt wurde

Erwartete Meilensteine in Forschung und Entwicklung

Programme Meilensteine Zeitraum BRUKINSA Zwischenanalyse zur Phase-3-Studie MANGROVE zur Kombination von Rituximab mit Bendustamin plus Rituximab zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit MCL in der Erstlinientherapie 1. Halbjahr 2026 TEVIMBRA Einreichung ergänzender Zulassungsanträge für biologische Arzneimittel in den USA und China zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit HER2-positivem GEA in Kombination mit Zanidatamab als Erstlinientherapie 1. Halbjahr 2026 Regulatorische Maßnahme in Japan zur Behandlung erwachsener Patienten mit Magenkarzinom in der Erstlinientherapie 2. Halbjahr 2026 Hämatologie Sonrotoclax (BCL2-Inhibitor): Regulatorische Maßnahme der FDA bezüglich des Zulassungsantrags für ein neues Medikament zur Monotherapie bei erwachsenen Patienten mit R/R MCL 1. Halbjahr 2026 Start der Phase-3-Studie zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit R/R-Multiplen Myelom t(11;14) 2. Halbjahr 2026 BGB-16673 (BTK CDAC): Beantragung einer beschleunigten Zulassung in Phase 2 (sofern die Daten dies rechtfertigen) für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit R/R CLL 2. Halbjahr 2026 Brustkrebs und gynäkologische Krebserkrankungen BGB-43395 (CDK4-Inhibitor): 1. Halbjahr 2026 Start der Phase-3-Studie zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit HR-positivem, HER2-negativem metastasierendem Brustkrebs in der Erstlinienbehandlung Gastrointestinale Krebserkrankungen BGB-B2033 (bispezifischer GPC3x4-1BB-Antikörper) 2. Halbjahr 2026 Möglicher Start einer Phase-2-Zulassungsstudie Entzündungen und Immunologie BGB-45035 (IRAK4 CDAC): Auswertung der Daten aus der Phase-1/2-Studie zur Behandlung erwachsener Patienten mit rheumatoider Arthritis 2. Halbjahr 2026 BGB-16673 (BTK CDAC): Auswertung von Daten aus der Phase-1b-Studie zur Behandlung erwachsener Patienten mit moderater bis schwerer chronischer spontaner Urtikaria 1. Halbjahr 2026

Webcast zu den Geschäftsergebnissen von BeOne

Die Telefonkonferenz des Unternehmens zu den Ergebnissen des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2025 wird am Donnerstag, 26. Februar 2026, um 8.00 Uhr ET per Webcast übertragen und kann im Investors-Bereich auf der Website von BeOne unter www.beonemedicines.com abgerufen werden. Ergänzende Informationen werden als Folienpräsentation, Transkript der vorbereiteten Ausführungen und Aufzeichnung des Webcasts bereitgestellt.

Über BeOne

BeOne Medicines ist ein weltweit tätiges Onkologieunternehmen, das innovative Therapien für Krebspatienten rund um die Welt erforscht und entwickelt. Mit einem Portfolio, das Hämatologie und solide Tumore abdeckt, beschleunigt BeOne die Entwicklung seiner vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch interne Fähigkeiten und Kooperationen. Das Unternehmen beschäftigt ein wachsendes globales Team auf sechs Kontinenten, das sich durch wissenschaftliche Exzellenz und außergewöhnliche Effizienz auszeichnet, um mehr Patienten als je zuvor zu erreichen.

Weitere Informationen über BeOne finden Sie unter www.beonemedicines.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer Bundeswertpapiergesetze, darunter Aussagen zu folgenden Themen: mögliche Kommerzialisierung der in der späten Entwicklungsphase befindlichen Hämatologie-Assets von BeOne; die nächste globale Wachstumsphase von BeOne; die zukünftigen Umsatzerlöse, Bruttomargen, Betriebsausgaben, Betriebsergebnisse, sonstigen Einnahmen oder Ausgaben, Ertragsteuern und verwässerten ADS von BeOne; die Erwartungen von BeOne im Hinblick auf die weitere globale Expansion und Investitionen zur Unterstützung des Wachstums; bevorstehende Meilensteine in der Forschung und Entwicklung, die von BeOne erreicht werden sollen; der Zeitplan für klinische Entwicklungen und Datenauswertungen; sowie die Pläne, Verpflichtungen, Bestrebungen und Ziele von BeOne unter der Überschrift "Über BeOne". Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren beinhalten die Fähigkeit von BeOne, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Wirkstoffkandidaten nachzuweisen, die klinischen Ergebnisse seiner Wirkstoffkandidaten, die möglicherweise die weitere Entwicklung oder die Marktzulassung nicht unterstützen, Maßnahmen der Aufsichtsbehörden, die sich auf die Einleitung, den Zeitplan und den Fortschritt der klinischen Studien und die Marktzulassung auswirken können; die Fähigkeit von BeOne, einen kommerziellen Erfolg für seine vermarkteten Medikamente und Wirkstoffkandidaten zu erzielen, falls diese zugelassen werden, die Fähigkeit von BeOne, den Schutz des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit seinen Arzneimitteln und Technologien zu gewährleisten, BeOnes Abhängigkeit von Dritten bei der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln und anderen Dienstleistungen, BeOnes begrenzte Erfahrung bei der Einholung von aufsichtsrechtlichen Zulassungen und der Vermarktung von pharmazeutischen Produkten sowie BeOnes Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel für den Geschäftsbetrieb und die Entwicklung seiner Wirkstoffkandidaten zu erhalten und die Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten, sowie die Risiken, die im Abschnitt "Risk Factors" im aktuellen regelmäßigen Bericht von BeOne an die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, "SEC") ausführlicher behandelt werden, sowie Erläuterungen zu potenziellen Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren in den nachfolgenden Einreichungen von BeOne bei der SEC. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand bei Herausgabe dieser Pressemitteilung. BeOne verpflichtet sich nicht dazu, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Finanzprognosen von BeOne basieren auf Schätzungen und Annahmen, die mit erheblichen Unwägbarkeiten behaftet sind.

Zusammengefasste konzernweite Gewinn- und Verlustrechnung (US-GAAP) (Beträge in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme von Aktien, American Depositary Shares (ADS), Daten je Aktie und je ADS) Viertes Quartal Gesamtjahr 2025 2024 2025 2024 (ungeprüft) (geprüft) Umsatz Produktumsatz, netto 1.476.442 1.118.035 5.282.061 3.779.546 Sonstige Umsatzerlöse 21.728 9.789 60.972 30.695 Gesamtumsatz 1.498.170 1.127.824 5.343.033 3.810.241 Umsatzkosten Produkte 142.422 160.560 668.540 594.089 Bruttogewinn 1.355.748 967.264 4.674.493 3.216.152 Betriebsausgaben Forschung und Entwicklung 615.423 542.012 2.145.868 1.953.295 Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 555.290 504.677 2.081.489 1.831.056 Summe Betriebsausgaben 1.170.713 1.046.689 4.227.357 3.784.351 Betriebsgewinn (-verlust) 185.035 (79.425 447.136 (568.199 Zinsertrag 26.770 14.707 70.505 69.641 Zinsaufwendungen (26.873 (6.899 (58.234 (21.805 Sonstige Aufwendungen, netto (35.691 (13.734 (42.553 (12.638 Gewinn (Verlust) vor Steuern 149.241 (85.351 416.854 (533.001 Ertragssteueraufwand 82.739 66.530 129.921 111.785 ettogewinn (-verlust) 66.502 (151.881 286.933 (644.786 Ergebnis (Verlust) je Aktie Unverwässert 0,05 (0,11 0,20 (0,47 Verwässert 0,04 (0,11 0,19 (0,47 Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien unverwässert 1.439.485.461 1.381.378.234 1.417.803.727 1.368.746.793 Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien verwässert 1.499.900.248 1.381.378.234 1.474.829.908 1.368.746.793 Ergebnis (Verlust) je American Depositary Share (ADS) Unverwässert 0,60 (1,43 2,63 (6,12 Verwässert 0,58 (1,43 2,53 (6,12 Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden ADS unverwässert 110.729.651 106.259.864 109.061.825 105.288.215 Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden ADS verwässert 115.376.942 106.259.864 113.448.454 105.288.215

Ausgewählte verkürzte konsolidierte Bilanzdaten (US-GAAP) (Beträge in Tausend US-Dollar) Stand: 31. Dezember 2025 2024 (geprüft) Aktiva: Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung 4.609.647 2.638.747 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto 865.080 676.278 Lagerbestände, netto 608.227 494.986 Immobilien, Werksanlagen und Ausrüstungen, netto 1.641.678 1.578.423 Summe Aktiva 8.188.573 5.920.910 Passiva und Eigenkapital: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 479.035 404.997 Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten 1.109.120 803.713 Verbindlichkeiten aus der Lizenzfinanzierung 906.956 Haftung für FuE-Kostenbeteiligung 64.345 165.440 Fremdkapital 1.019.206 1.018.013 Summe Passiva 3.827.379 2.588.688 Summe Eigenkapital 4.361.194 3.332.222

Ausgewählte verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnungen (US-GAAP) (Beträge in Tausend US-Dollar) Viertes Quartal Gesamtjahr 2025 2024 2025 2024 (ungeprüft) (geprüft) Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung zu Beginn des Berichtszeitraums 4.110.542 2.713.428 2.638.747 3.185.984 Nettozahlungsmittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit 417.347 75.160 1.127.580 (140.631 Nettozahlungsmittelabfluss durch Investitionstätigkeiten (38.335 (93.605 (276.155 (548.350 Nettozahlungsmittelzufluss/(-abfluss) durch Finanzierungstätigkeiten 96.931 (4.523 1.059.451 193.449 Nettoauswirkungen von Wechselkursänderungen 23.162 (51.713 60.024 (51.705 Nettozunahme (-abnahme) der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmitteln mit Verfügungsbeschränkung 499.105 (74.681 1.970.900 (547.237 Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung zum Ende des Berichtszeitraums 4.609.647 2.638.747 4.609.647 2.638.747

Anmerkungen zur Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen

BeOne stellt bestimmte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen zur Verfügung, darunter bereinigte Betriebsausgaben, bereinigte Betriebsverluste, bereinigter Nettogewinn, bereinigtes Ergebnis je Aktie, freier Cashflow sowie bestimmte andere Non-GAAP-Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung, die jeweils Anpassungen an GAAP-Finanzkennzahlen beinhalten. Diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen sollen zusätzliche Informationen über die betriebliche Performance von BeOne liefern. Anpassungen der GAAP-Finanzkennzahlen von BeOne schließen gegebenenfalls nicht zahlungswirksame Posten wie aktienbasierte Vergütung, Abschreibungen und Amortisation aus. Bestimmte andere Sonderposten oder wesentliche Ereignisse können ebenfalls regelmäßig in den Non-GAAP-Anpassungen enthalten sein, wenn deren Umfang in den betreffenden Zeiträumen erheblich ist. Non-GAAP-Anpassungen sind steuerlich wirksam, soweit ein US-GAAP-Steueraufwand entsteht. Das Unternehmen nimmt derzeit eine Wertberichtigung seiner aktiven latenten Steuern vor, sodass keine Nettoauswirkungen auf die latenten Steuern vorliegen. BeOne folgt etablierten Richtlinien zur Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen, die bestimmen, welche Kosten von den Non-GAAP-Finanzkennzahlen ausgeschlossen werden, und verfügt über entsprechende Protokolle, Kontrollen und Genehmigungsprozesse für die Verwendung solcher Kennzahlen. BeOne ist der Überzeugung, dass diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen zusammen mit den GAAP-Finanzkennzahlen das Gesamtverständnis der betrieblichen Performance von BeOne erleichtern. Die Non-GAAP-Finanzkennzahlen werden bereitgestellt zu dem Zweck, den Investoren ein umfassenderes Verständnis der historischen und erwarteten Finanzergebnisse und -trends von BeOne zu vermitteln und Vergleiche zwischen den Zeiträumen und in Bezug auf die prognostizierten Informationen zu erleichtern. Darüber hinaus gehören diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu den Indikatoren, die das Management von BeOne für zur Planung und Erstellung von Prognosen sowie zur Messung der Unternehmensperformance verwendet. Non-GAAP-Finanzkennzahlen sollten als Ergänzung zu GAAP-konformen Finanzkennzahlen betrachtet werden und weder als Ersatz für GAAP-Finanzkennzahlen noch als höherwertige Bewertungsgrundlage betrachtet werden. Die von BeOne verwendeten Non-GAAP-Finanzkennzahlen können auf andere Weise berechnet werden als die von anderen Unternehmen verwendeten Non-GAAP-Finanzkennzahlen und sind daher möglicherweise nicht mit diesen vergleichbar.

ÜBERLEITUNG AUSGEWÄHLTER GAAP-FINANZKENNZAHLEN ZU NON-GAAP-FINANZKENNZAHLEN (Beträge in Tausend US-Dollar) (ungeprüft) Viertes Quartal Gesamtjahr 2025 2024 2025 2024 Überleitung von GAAP zu bereinigten Umsatzkosten Produkte: GAAP-Umsatzkosten Produkte 142.422 160.560 668.540 594.089 Abzüglich: Abschreibung 3.474 18.089 13.669 42.707 Abzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte 1.545 1.183 10.004 4.729 Abzüglich: Sonstiges 893 Bereinigte Umsatzkosten Produkte 137.403 141.288 643.974 546.653 Überleitung von GAAP- zu bereinigten Forschungs- und Entwicklungskosten: GAAP-Forschungs- und Entwicklungskosten 615.423 542.012 2.145.868 1.953.295 Abzüglich: Aktienbasierte Vergütungen 52.442 44.992 217.440 186.113 Abzüglich: Abschreibung 18.158 22.146 72.449 98.814 Bereinigte Forschungs- und Entwicklungskosten 544.823 474.874 1.855.979 1.668.368 Überleitung von GAAP- zu bereinigten Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten: Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten nach GAAP 555.290 504.677 2.081.489 1.831.056 Abzüglich: Aktienbasierte Vergütungen 71.015 62.790 292.807 255.680 Abzüglich: Abschreibung 12.785 8.811 45.497 25.417 Abzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte 22 17 67 95 Bereinigte Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 471.468 433.059 1.743.118 1.549.864 Überleitung von GAAP- zu bereinigten Betriebsausgaben: GAAP-Betriebsausgaben 1.170.713 1.046.689 4.227.357 3.784.351 Abzüglich: Aktienbasierte Vergütungen 123.457 107.782 510.247 441.793 Abzüglich: Abschreibung 30.943 30.957 117.946 124.231 Abzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte 22 17 67 95 Bereinigte Betriebsausgaben 1.016.291 907.933 3.599.097 3.218.232 Überleitung von GAAP zu bereinigtem Betriebsgewinn (-verlust): GAAP-Betriebsgewinn (-verlust) 185.035 (79.425 447.136 (568.199 Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungen 123.457 107.782 510.247 441.793 Zuzüglich: Abschreibung 34.417 49.046 131.615 166.938 Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte 1.567 1.200 10.071 4.824 Zuzüglich: Sonstige 893 Bereinigter Betriebsgewinn (-verlust) 344.476 78.603 1.099.962 45.356 Überleitung von GAAP zum bereinigten Nettogewinn (-verlust): GAAP-Nettogewinn (-verlust) 66.502 (151.881 286.933 (644.786 Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungen 123.457 107.782 510.247 441.793 Zuzüglich: Abschreibung 34.417 49.046 131.615 166.938 Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte 1.567 1.200 10.071 4.824 Zuzüglich: Sonstige 893 Zuzüglich: Wertminderung von Kapitalbeteiligungen 41.410 6.838 75.626 6.838 Zuzüglich: Steuerliche Sondereffekte 34.441 15.232 24.778 18.597 Zuzüglich: Ertragssteuereffekt nicht GAAP-konformer Anpassungen (76.815 (12.116 (122.562 (49.123 Bereinigter Nettogewinn (-verlust) 224.979 16.101 917.601 (54.919 Überleitung vom GAAP- zum bereinigten EPS unverwässert: GAAP-Ergebnis (-Verlust) je Aktie unverwässert 0,05 (0,11 0,20 (0,47 Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungen 0,09 0,08 0,36 0,32 Zuzüglich: Abschreibung 0,02 0,04 0,09 0,12 Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte 0,00 0,00 0,01 0,00 Zuzüglich: Sonstige 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuzüglich: Wertminderung von Kapitalbeteiligungen 0,03 0,00 0,05 0,00 Zuzüglich: Steuerliche Sondereffekte 0,02 0,01 0,02 0,01 Zuzüglich: Ertragssteuereffekt nicht GAAP-konformer Anpassungen (0,05 (0,01 (0,09 (0,04 Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je Aktie unverwässert 0,16 0,01 0,65 (0,04 Überleitung vom GAAP zum bereinigten EPS verwässert: GAAP-Ergebnis (-Verlust) je Aktie verwässert 0,04 (0,11 0,19 (0,47 Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungen 0,08 0,08 0,35 0,32 Zuzüglich: Abschreibung 0,02 0,03 0,09 0,12 Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte 0,00 0,00 0,01 0,00 Zuzüglich: Sonstige 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuzüglich: Wertminderung von Kapitalbeteiligungen 0,03 0,00 0,05 0,00 Zuzüglich: Steuerliche Sondereffekte 0,02 0,01 0,02 0,01 Zuzüglich: Ertragssteuereffekt nicht GAAP-konformer Anpassungen (0,05 (0,01 (0,08 (0,04 Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je Aktie verwässert 0,15 0,01 0,62 (0,04 Überleitung von GAAP zum bereinigten Ergebnis (Verlust) je ADS unverwässert: GAAP-Ergebnis (-Verlust) je ADS unverwässert 0,60 (1,43 2,63 (6,12 Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungen 1,11 1,01 4,68 4,20 Zuzüglich: Abschreibung 0,31 0,46 1,21 1,59 Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte 0,01 0,01 0,09 0,05 Zuzüglich: Sonstige 0,00 0,00 0,01 0,00 Zuzüglich: Wertminderung von Kapitalbeteiligungen 0,37 0,06 0,69 0,06 Zuzüglich: Steuerliche Sondereffekte 0,31 0,14 0,23 0,18 Zuzüglich: Ertragssteuereffekt nicht GAAP-konformer Anpassungen (0,69 (0,11 (1,12 (0,47 Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je ADS unverwässert 2,03 0,15 8,41 (0,52 Überleitung von GAAP zum bereinigten Ergebnis (Verlust) je ADS verwässert: GAAP-Ergebnis (-Verlust) je ADS verwässert1 0,58 (1,39 2,53 (6,12 Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungen 1,07 0,98 4,50 4,20 Zuzüglich: Abschreibung 0,30 0,45 1,16 1,59 Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte 0,01 0,01 0,09 0,05 Zuzüglich: Sonstige 0,00 0,00 0,01 0,00 Zuzüglich: Wertminderung von Kapitalbeteiligungen 0,36 0,06 0,67 0,06 Zuzüglich: Steuerliche Sondereffekte 0,30 0,14 0,22 0,18 Zuzüglich: Ertragssteuereffekt nicht GAAP-konformer Anpassungen (0,67 (0,11 (1,08 (0,47 Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je ADS verwässert 1,95 0,15 8,09 (0,52

1. Steuereffekte von Non-GAAP-Anpassungen basieren auf dem gesetzlichen Steuersatz im jeweiligen Steuergebiet. Bitte beachten Sie, dass das Unternehmen derzeit eine Wertberichtigung auf seine aktiven latenten Steuern vornimmt, sodass keine Nettoauswirkungen auf die latenten Steuern bestehen. 2. Der verwässerte GAAP-Verlust je ADS im dritten Quartal 2024 beinhaltet 0,04 US-Dollar je ADS, die auf die in dieser Überleitung berücksichtigten verwässernden ADS entfallen. Da das Unternehmen einen GAAP-Nettoverlust verzeichnete, wurden für US-GAAP-Zwecke keine verwässerten gewichteten durchschnittlichen ausstehenden Aktien ausgewiesen.

Viertes Quartal Gesamtjahr 2025 2024 2025 2024 Freier Cashflow (Non-GAAP) Nettozahlungsmittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit (GAAP) 417.347 75.160 1.127.580 (140.631 Abzüglich: Erwerb von Immobilien, Werksanlagen und Ausrüstungen (37.522 (92.480 (185.839 (492.663 Freier Cashflow (Non-GAAP) 379.825 (17.320 941.741 (633.294

Überleitung der GAAP-Prognose für das Betriebsergebnis zu Non-GAAP Betriebsergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 (Ungeprüft) GAAP-Betriebsergebnis 700.000 800.000 Zuzüglich: Anpassungen zur Berechnung der Non-GAAP-Kennzahlen1 700.000 700.000 Non-GAAP-Betriebsergebnis 1.400.000 1.500.000

1. Die Non-GAAP-Anpassungen basieren auf den derzeit besten verfügbaren Informationen zu nicht zahlungswirksamen Posten, vergleichbar mit denen, die in unseren tatsächlichen Non-GAAP-Ergebnissen ausgewiesen sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260226463966/de/

Contacts:

Investorenkontakt

Liza Heapes

+1 857-302-5663

ir@beonemed.com

Medienkontakt

Kyle Blankenship

+1 667-351-5176

media@beonemed.com