- Weltweiter Umsatzerlös von 1,5 Milliarden US-Dollar und 5,3 Milliarden US-Dollar für das vierte Quartal und das Gesamtjahr, ein Anstieg von 33 bzw. 40 gegenüber den Vorjahresperioden
- Weltweiter Umsatzerlös von BRUKINSA (Zanubrutinib) in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar und 3,9 Milliarden US-Dollar für das vierte Quartal und das Gesamtjahr, ein Anstieg von 38 bzw. 49 gegenüber den Vorjahresperioden
- Verwässerter GAAP-Gewinn je American Depository Share (ADS) von 0,58 US-Dollar und 2,53 US-Dollar für das vierte Quartal und das gesamte Jahr verwässerter Non-GAAP-Gewinn pro ADS von 1,95 US-Dollar und 8,09 US-Dollar für das vierte Quartal und das gesamte Jahr
- Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 von 6,2 bis 6,4 Milliarden US-Dollar
BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein globales Onkologieunternehmen, hat heute die Finanzergebnisse sowie die aktuellen Geschäftsentwicklungen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt gegeben.
"Diese starken Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 unterstreichen unsere kontinuierliche Entwicklung als ein weltweit führendes Unternehmen in der Onkologie mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen in der klinischen Entwicklung und Produktion sowie einer der umfangreichsten und differenziertesten Pipelines der Branche", sagte John V. Oyler, Mitbegründer, Vorsitzender und CEO von BeOne. "BRUKINSA hat sich als weltweit führendes Produkt in der Klasse der BTK-Inhibitoren etabliert und zeichnet sich durch umfangreiche regulatorische Zulassungen, eine wachsende geografische Reichweite, eine hohe Akzeptanz bei Ärzten sowie unübertroffene Langzeitdaten zur Wirksamkeit und Sicherheit bei CLL aus. Parallel dazu sichern wir uns neue Indikationen und eine Erweiterung der Erstattungsfähigkeit für TEVIMBRA in wichtigen Märkten rund um den Globus. Mit unseren grundlegenden Hämatologie-Produkten in der späten Entwicklungsphase, die bald die Marktreife erreichen werden, und einem robusten Portfolio für solide Tumore, das vielversprechende Daten liefert, sind wir gut positioniert, um unsere Führungsposition zu festigen und die nächste Phase nachhaltigen globalen Wachstums voranzutreiben."
(Beträge in Tausend US-Dollar, geprüfte GAAP-Beträge für das Gesamtjahr, alle anderen Beträge ungeprüft)
Viertes Quartal
Gesamtjahr
2025
2024
Veränderung in %
2025
2024
Veränderung in %
Produktumsatz, netto
1.476.442
1.118.035
32
5.282.061
3.779.546
40
Sonstige Umsatzerlöse
21.728
9.789
122
60.972
30.695
99
Gesamtumsatz
1.498.170
1.127.824
33
5.343.033
3.810.241
40
GAAP-Betriebsgewinn (-verlust)
185.035
(79.425
333
447.136
(568.199
179
Bereinigtes Betriebsergebnis*
344.476
78.603
338
1.099.962
45.356
2325
GAAP-Nettogewinn (-verlust)
66.502
(151.881
144
286.933
(644.786
145
Bereinigter Nettogewinn (-verlust)*
224.979
16.101
1297
917.601
(54.919
1771
GAAP-Ergebnis (-Verlust) je ADS unverwässert
0,60
(1,43
142
2,63
(6,12
143
Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je ADS unverwässert*
2,03
0,15
1253
8,41
(0,52
1717
Verwässerter GAAP-Gewinn (-Verlust) je ADS
0,58
(1,43
141
2,53
(6,12
141
Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je ADS verwässert*
1,95
0,15
1200
8,09
(0,52
1656
Freier Cashflow*
379.825
(17.320
2293
941.741
(633.294
249
* Eine Erläuterung unserer Non-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt "Anmerkungen zur Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung. Die Überleitung der einzelnen Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen können Sie der Tabelle am Ende dieser Pressemitteilung entnehmen.
Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025
Der Produktumsatz, der 99 des Gesamtumsatzes ausmacht,belief sich im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 auf 1,5 bzw. 5,3 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 32 bzw. 40 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.
- BRUKINSA: Im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 betrugen die weltweiten Umsätze 1,1 Milliarden US-Dollar bzw. 3,9 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 38 bzw. 49 gegenüber den Vorjahresperioden entspricht. Der Umsatz von BRUKINSA in den USA belief sich im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 auf 845 Millionen US-Dollar bzw. 2,8 Milliarden US-Dollar ein Wachstum von 37 bzw. 45 gegenüber den Vorjahresperioden.
- TEVIMBRA (Tislelizumab): Der weltweite Umsatz stieg im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 auf 182 Millionen US-Dollar bzw. 737 Millionen US-Dollar und verzeichnete damit ein Wachstum von 18 bzw. 19 gegenüber den Vorjahresperioden.
- Von Amgen einlizenzierte Produkte: Der weltweite Umsatz belief sich im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 auf 112 Millionen US-Dollar bzw. 486 Millionen US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Wachstum von 11 bzw. 33 %.
Die Bruttomarge als Prozentsatz des weltweiten Produktumsatzes belief sich im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 auf 90,4 bzw. 87,3 %, verglichen mit 85,6 bzw. 84,3 in den Vorjahresperioden auf GAAP-Basis. Bereinigt um Abschreibungen und Amortisationen stieg die Bruttomarge in Prozent des weltweiten Produktumsatzes im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 auf 90,7 bzw. 87,8 %, verglichen mit 87,4 bzw. 85,5 in den Vorjahresperioden.
Betriebsausgaben
Die folgende Tabelle fasst die Betriebsausgaben für das vierte Quartal 2025 und 2024 zusammen:
GAAP
Non-GAAP
(in Tausend, ausgenommen Prozentangaben)
Q4 2025
Q4 2024
Veränderung in %
Q4 2025
Q4 2024
Veränderung in %
Forschung und Entwicklung
615.423
542.012
14
544.823
474.874
15
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten
555.290
504.677
10
471.468
433.059
9
Summe Betriebsausgaben
1.170.713
1.046.689
12
1.016.291
907.933
12
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Betriebsausgaben für die Gesamtjahre 2025 und 2024:
GAAP
Non-GAAP
(in Tausend, ausgenommen Prozentangaben)
FY 2025
FY 2024
Veränderung in %
FY 2025
FY 2024
Veränderung in %
Forschung und Entwicklung
2.145.868
1.953.295
10
1.855.979
1.668.368
11
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten
2.081.489
1.831.056
14
1.743.118
1.549.864
12
Summe Betriebsausgaben
4.227.357
3.784.351
12
3.599.097
3.218.232
12
Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) stiegen im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 im Vergleich zu den Vorjahresperioden auf GAAP- und auf bereinigter Basis. Die Abschlags- und Meilensteinzahlungen im Zusammenhang mit laufenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für eingekaufte Vermögenswerte beliefen sich im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 auf null bzw. 0,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 63 Millionen US-Dollar bzw. 114 Millionen US-Dollar in den Vorjahresperioden.
Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG) stiegen im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 im Vergleich zu den Vorjahresperioden auf GAAP- und auf bereinigter Basis. Der prozentuale Anteil der VVG am Produktumsatz lag im vierten Quartal und dem Gesamtjahr 2025 bei 38 bzw. 39 %, verglichen mit 45 bzw. 48 in den jeweiligen Vergleichsperioden.
Nettogewinn/(-verlust) und unverwässertes/verwässertes Ergebnis je Aktie
Der GAAP-Nettogewinn für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 belief sich auf 67 Millionen US-Dollar bzw. 287 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 218 Millionen US-Dollar bzw. 932 Millionen US-Dollar gegenüber den Vorjahresperioden, der in erster Linie auf das Umsatzwachstum und die verbesserte operative Hebelwirkung zurückzuführen ist. Im GAAP-Nettogewinn für das Gesamtjahr 2025 sind 76 Millionen US-Dollar an Wertminderungen von Beteiligungen, 25 Millionen US-Dollar an einmaligen Steueraufwendungen und 20 Millionen US-Dollar an zeitabhängigen Steueraufwendungen in bestimmten Ländern enthalten, die hauptsächlich im vierten Quartal angefallen sind.
Für das vierte Quartal 2025 belief sich das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie auf 0,05 US-Dollar bzw. 0,04 US-Dollar je Aktie und auf 0,60 US-Dollar bzw. 0,58 US-Dollar je American Depositary Share (ADS), verglichen mit einem unverwässerten Verlust von 0,11 US-Dollar je Aktie und 1,43 US-Dollar je ADS im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2025 belief sich das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie auf 0,20 US-Dollar bzw. 0,19 US-Dollar je Aktie und 2,63 US-Dollar bzw. 2,53 US-Dollar je ADS. Im Vorjahreszeitraum betrug der unverwässerte Verlust 0,47 US-Dollar je Aktie und 6,12 US-Dollar je ADS.
Der freie Cashflow stieg im vierten Quartal 2025 auf 380 Millionen US-Dollar ein Plus von 397 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr 2025 belief sich der freie Cashflow auf 942 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 1,6 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.
Weitere Einzelheiten zum Jahresabschluss von BeOne für das Geschäftsjahr 2025 finden Sie im Jahresbericht von BeOne auf Form 10-K, der bei der SEC eingereicht wurde.
Prognose für das Gesamtjahr 2026
Es folgt eine Zusammenfassung der Prognose:
GJ 20261
Gesamtumsatz
6,2 bis 6,4 Milliarden US-Dollar
GAAP-Bruttomarge in %
Hoher 80-%-Bereich
GAAP-Betriebsausgaben2
(FuE und VVG zusammengefasst)
4,7 bis 4,9 Milliarden US-Dollar
GAAP-Betriebsergebnis2
700 bis 800 Millionen US-Dollar
Non-GAAP-Betriebsergebnis2,3
1,4 bis 1,5 Milliarden US-Dollar
1 Basiert auf Wechselkursen vom 1. Januar 2026.
2 Neue potenzielle und wesentliche Geschäftsentwicklungen oder ungewöhnliche/einmalige Posten bleiben unberücksichtigt.
3 Das Non-GAAP-Betriebsergebnis ist eine Finanzkennzahl, die Kosten im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen, Abschreibungen und Amortisationen aus der entsprechenden GAAP-Kennzahl ausschließt. Die Prognosen gehen davon aus, dass die Non-GAAP-Betriebsausgaben dem allgemeinen Kostenanstieg folgen.
Die Prognose von BeOne für den Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2026 in Höhe von 6,2 bis 6,4 Milliarden US-Dollar beinhaltet das erwartete starke Umsatzwachstum aufgrund der führenden Position von BRUKINSA in den USA und der fortschreitenden globalen Expansion in Europa und anderen wichtigen Märkten rund um den Globus. Die Bruttomarge dürfte im hohen 80-Prozent-Bereich liegen und berücksichtigt die Auswirkungen des Produktmixes sowie Produktivitätssteigerungen im Gesamtjahr 2026. Die Prognose für die konzernweiten Betriebsausgaben auf GAAP-Basis berücksichtigt Investitionen zur Unterstützung des Wachstums im kommerziellen Bereich in der Forschung mit einer Rate, die auch künftig eine signifikante operative Hebelwirkung ermöglichen wird.
Das Unternehmen gibt folgende zusätzliche Prognosen zu Faktoren bekannt, die sich auf das Nettoergebnis und das Ergebnis je ADS auswirken:
- Sonstige Erträge (Aufwendungen): geschätzte Aufwendungen in Höhe von 25 bis 50 Millionen US-Dollar, einschließlich Zinsabschreibungen aus der Vereinbarung mit Royalty Pharma.
- Ertragssteuerprognose: Die Erträge könnten hinreichende positive Anhaltspunkte liefern, um bestimmte Wertberichtigungen im Jahr 2026 aufzuheben, wodurch sich bei ihrer Erfassung erhebliche Steuervorteile ergeben würden. Der Zeitpunkt und die Höhe einer möglichen Aufhebung sind jedoch ungewiss. Vor der Aufhebung sollte der Ertragsteueraufwand entsprechend der historischen Ertragsentwicklung tendieren.
- Verwässerte ADS im Umlauf: Das Unternehmen erwartet verwässerte ADS im Umlauf im Gesamtwert von etwa 118 Millionen.
Highlights der Geschäftsentwicklung im vierten Quartal
Produkte des Kerngeschäfts
BRUKINSA (Zanubrutinib)
- Auf der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) wurden die wichtigen 6-Jahres-Ergebnisse der Phase-3-Studie SEQUOIA und die Langzeitergebnisse der Phase-3-Studie ALPINE vorgestellt, die den anhaltenden Nutzen für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit therapienaiver (TN) und rezidivierter oder refraktärer (R/R) chronischer lymphozytischer Leukämie (CLL) bzw. kleinzelligem lymphozytischem Lymphom (SLL) bestätigen.
Sonrotoclax (BCL2-Inhibitor)
- Erste weltweite Zulassungen in China für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit:
- R/R-Mantelzelllymphom (MCL), die mindestens zwei systemische Therapien erhalten haben, darunter einen Bruton-Tyrosinkinase (BTK)-Inhibitor
- R/R CLL/SLL, die zuvor mindestens eine systemische Therapie erhalten haben, beispielsweise einen BTK-Inhibitor
- Die US-Arzneimittelbehörde FDA genehmigt eine vorrangige Prüfung für die Behandlung erwachsener Patienten mit R/R MCL
- Antrag auf EU-Marktzulassung für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit R/R MCL eingereicht
- Erster Proband in Phase-3-Studie in Kombination mit BRUKINSA als Therapie mit fester Dauer im Vergleich zu Acalabrutinib plus Venetoclax zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit TN-CLL aufgenommen
TEVIMBRA (Tislelizumab))
- In Partnerschaft mit Jazz Pharmaceuticals und Zymeworks wurden die vollständigen Ergebnisse der HERIZON-GEA-01-Studie in Kombination mit ZIIHERA (Zanidatamab) und Chemotherapie vorgestellt. Diese zeigen eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung der Gesamtüberlebensrate im Vergleich zu Trastuzumab plus Chemotherapie bei der Erstlinienbehandlung von erwachsenen Patienten mit HER2-positivem gastroösophagealem Adenokarzinom (GEA).
Ausgewählte Programme in der klinischen Phase
Hämatologie
- BGB-16673 (chimäre BTK-Degradationsaktivierungsverbindung (CDAC)): Präsentation der Ergebnisse der Phase-1-Studie CaDAnCe-101 zur Behandlung erwachsener Patienten mit R/R CLL bei der Jahrestagung der ASH
Brustkrebs und gynäkologische Krebserkrankungen
- BG-75202 (KAT6A/B-Inhibitor): Erste Studie am Menschen initiiert
- BG-75908 (CDK2 CDAC): Erste Studie am Menschen initiiert
Lungenkrebs
- BG-C0902 (EGFRxMETxMET-Antikörper-Wirkstoff-Konjugat): Erste Studie am Menschen initiiert
Gastrointestinale Krebserkrankungen
- BGB-B2033 (bispezifischer GPC3x4-1BB-Antikörper) FDA-Fast-Track-Zulassung der Behandlung von erwachsenen Patienten mit Leberzellkarzinom, bei denen nach einer systemischen Therapie ein Fortschreiten der Erkrankung festgestellt wurde
Erwartete Meilensteine in Forschung und Entwicklung
Programme
|Meilensteine
Zeitraum
BRUKINSA
|Zwischenanalyse zur Phase-3-Studie MANGROVE zur Kombination von Rituximab mit Bendustamin plus Rituximab zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit MCL in der Erstlinientherapie
1. Halbjahr 2026
TEVIMBRA
|Einreichung ergänzender Zulassungsanträge für biologische Arzneimittel in den USA und China zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit HER2-positivem GEA in Kombination mit Zanidatamab als Erstlinientherapie
1. Halbjahr 2026
|Regulatorische Maßnahme in Japan zur Behandlung erwachsener Patienten mit Magenkarzinom in der Erstlinientherapie
2. Halbjahr 2026
Hämatologie
|Sonrotoclax (BCL2-Inhibitor):
Regulatorische Maßnahme der FDA bezüglich des Zulassungsantrags für ein neues Medikament zur Monotherapie bei erwachsenen Patienten mit R/R MCL
1. Halbjahr 2026
Start der Phase-3-Studie zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit R/R-Multiplen Myelom t(11;14)
2. Halbjahr 2026
|BGB-16673 (BTK CDAC):
Beantragung einer beschleunigten Zulassung in Phase 2 (sofern die Daten dies rechtfertigen) für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit R/R CLL
2. Halbjahr 2026
Brustkrebs und gynäkologische Krebserkrankungen
|BGB-43395 (CDK4-Inhibitor):
1. Halbjahr 2026
Start der Phase-3-Studie zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit HR-positivem, HER2-negativem metastasierendem Brustkrebs in der Erstlinienbehandlung
Gastrointestinale Krebserkrankungen
|BGB-B2033 (bispezifischer GPC3x4-1BB-Antikörper)
2. Halbjahr 2026
Möglicher Start einer Phase-2-Zulassungsstudie
Entzündungen und Immunologie
|BGB-45035 (IRAK4 CDAC):
Auswertung der Daten aus der Phase-1/2-Studie zur Behandlung erwachsener Patienten mit rheumatoider Arthritis
2. Halbjahr 2026
|BGB-16673 (BTK CDAC):
Auswertung von Daten aus der Phase-1b-Studie zur Behandlung erwachsener Patienten mit moderater bis schwerer chronischer spontaner Urtikaria
1. Halbjahr 2026
Webcast zu den Geschäftsergebnissen von BeOne
Die Telefonkonferenz des Unternehmens zu den Ergebnissen des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2025 wird am Donnerstag, 26. Februar 2026, um 8.00 Uhr ET per Webcast übertragen und kann im Investors-Bereich auf der Website von BeOne unter www.beonemedicines.com abgerufen werden. Ergänzende Informationen werden als Folienpräsentation, Transkript der vorbereiteten Ausführungen und Aufzeichnung des Webcasts bereitgestellt.
Über BeOne
BeOne Medicines ist ein weltweit tätiges Onkologieunternehmen, das innovative Therapien für Krebspatienten rund um die Welt erforscht und entwickelt. Mit einem Portfolio, das Hämatologie und solide Tumore abdeckt, beschleunigt BeOne die Entwicklung seiner vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch interne Fähigkeiten und Kooperationen. Das Unternehmen beschäftigt ein wachsendes globales Team auf sechs Kontinenten, das sich durch wissenschaftliche Exzellenz und außergewöhnliche Effizienz auszeichnet, um mehr Patienten als je zuvor zu erreichen.
Weitere Informationen über BeOne finden Sie unter www.beonemedicines.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer Bundeswertpapiergesetze, darunter Aussagen zu folgenden Themen: mögliche Kommerzialisierung der in der späten Entwicklungsphase befindlichen Hämatologie-Assets von BeOne; die nächste globale Wachstumsphase von BeOne; die zukünftigen Umsatzerlöse, Bruttomargen, Betriebsausgaben, Betriebsergebnisse, sonstigen Einnahmen oder Ausgaben, Ertragsteuern und verwässerten ADS von BeOne; die Erwartungen von BeOne im Hinblick auf die weitere globale Expansion und Investitionen zur Unterstützung des Wachstums; bevorstehende Meilensteine in der Forschung und Entwicklung, die von BeOne erreicht werden sollen; der Zeitplan für klinische Entwicklungen und Datenauswertungen; sowie die Pläne, Verpflichtungen, Bestrebungen und Ziele von BeOne unter der Überschrift "Über BeOne". Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren beinhalten die Fähigkeit von BeOne, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Wirkstoffkandidaten nachzuweisen, die klinischen Ergebnisse seiner Wirkstoffkandidaten, die möglicherweise die weitere Entwicklung oder die Marktzulassung nicht unterstützen, Maßnahmen der Aufsichtsbehörden, die sich auf die Einleitung, den Zeitplan und den Fortschritt der klinischen Studien und die Marktzulassung auswirken können; die Fähigkeit von BeOne, einen kommerziellen Erfolg für seine vermarkteten Medikamente und Wirkstoffkandidaten zu erzielen, falls diese zugelassen werden, die Fähigkeit von BeOne, den Schutz des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit seinen Arzneimitteln und Technologien zu gewährleisten, BeOnes Abhängigkeit von Dritten bei der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln und anderen Dienstleistungen, BeOnes begrenzte Erfahrung bei der Einholung von aufsichtsrechtlichen Zulassungen und der Vermarktung von pharmazeutischen Produkten sowie BeOnes Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel für den Geschäftsbetrieb und die Entwicklung seiner Wirkstoffkandidaten zu erhalten und die Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten, sowie die Risiken, die im Abschnitt "Risk Factors" im aktuellen regelmäßigen Bericht von BeOne an die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, "SEC") ausführlicher behandelt werden, sowie Erläuterungen zu potenziellen Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren in den nachfolgenden Einreichungen von BeOne bei der SEC. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand bei Herausgabe dieser Pressemitteilung. BeOne verpflichtet sich nicht dazu, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Finanzprognosen von BeOne basieren auf Schätzungen und Annahmen, die mit erheblichen Unwägbarkeiten behaftet sind.
Zusammengefasste konzernweite Gewinn- und Verlustrechnung (US-GAAP)
(Beträge in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme von Aktien, American Depositary Shares (ADS), Daten je Aktie und je ADS)
Viertes Quartal
Gesamtjahr
2025
2024
2025
2024
(ungeprüft)
(geprüft)
Umsatz
Produktumsatz, netto
1.476.442
1.118.035
5.282.061
3.779.546
Sonstige Umsatzerlöse
21.728
9.789
60.972
30.695
Gesamtumsatz
1.498.170
1.127.824
5.343.033
3.810.241
Umsatzkosten Produkte
142.422
160.560
668.540
594.089
Bruttogewinn
1.355.748
967.264
4.674.493
3.216.152
Betriebsausgaben
Forschung und Entwicklung
615.423
542.012
2.145.868
1.953.295
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten
555.290
504.677
2.081.489
1.831.056
Summe Betriebsausgaben
1.170.713
1.046.689
4.227.357
3.784.351
Betriebsgewinn (-verlust)
185.035
(79.425
447.136
(568.199
Zinsertrag
26.770
14.707
70.505
69.641
Zinsaufwendungen
(26.873
(6.899
(58.234
(21.805
Sonstige Aufwendungen, netto
(35.691
(13.734
(42.553
(12.638
Gewinn (Verlust) vor Steuern
149.241
(85.351
416.854
(533.001
Ertragssteueraufwand
82.739
66.530
129.921
111.785
ettogewinn (-verlust)
66.502
(151.881
286.933
(644.786
Ergebnis (Verlust) je Aktie
Unverwässert
0,05
(0,11
0,20
(0,47
Verwässert
0,04
(0,11
0,19
(0,47
Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien unverwässert
1.439.485.461
1.381.378.234
1.417.803.727
1.368.746.793
Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien verwässert
1.499.900.248
1.381.378.234
1.474.829.908
1.368.746.793
Ergebnis (Verlust) je American Depositary Share (ADS)
Unverwässert
0,60
(1,43
2,63
(6,12
Verwässert
0,58
(1,43
2,53
(6,12
Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden ADS unverwässert
110.729.651
106.259.864
109.061.825
105.288.215
Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden ADS verwässert
115.376.942
106.259.864
113.448.454
105.288.215
Ausgewählte verkürzte konsolidierte Bilanzdaten (US-GAAP)
(Beträge in Tausend US-Dollar)
Stand: 31. Dezember
2025
2024
(geprüft)
Aktiva:
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung
4.609.647
2.638.747
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto
865.080
676.278
Lagerbestände, netto
608.227
494.986
Immobilien, Werksanlagen und Ausrüstungen, netto
1.641.678
1.578.423
Summe Aktiva
8.188.573
5.920.910
Passiva und Eigenkapital:
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
479.035
404.997
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten
1.109.120
803.713
Verbindlichkeiten aus der Lizenzfinanzierung
906.956
Haftung für FuE-Kostenbeteiligung
64.345
165.440
Fremdkapital
1.019.206
1.018.013
Summe Passiva
3.827.379
2.588.688
Summe Eigenkapital
4.361.194
3.332.222
Ausgewählte verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnungen (US-GAAP)
(Beträge in Tausend US-Dollar)
Viertes Quartal
Gesamtjahr
2025
2024
2025
2024
(ungeprüft)
(geprüft)
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung zu Beginn des Berichtszeitraums
4.110.542
2.713.428
2.638.747
3.185.984
Nettozahlungsmittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit
417.347
75.160
1.127.580
(140.631
Nettozahlungsmittelabfluss durch Investitionstätigkeiten
(38.335
(93.605
(276.155
(548.350
Nettozahlungsmittelzufluss/(-abfluss) durch Finanzierungstätigkeiten
96.931
(4.523
1.059.451
193.449
Nettoauswirkungen von Wechselkursänderungen
23.162
(51.713
60.024
(51.705
Nettozunahme (-abnahme) der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmitteln mit Verfügungsbeschränkung
499.105
(74.681
1.970.900
(547.237
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung zum Ende des Berichtszeitraums
4.609.647
2.638.747
4.609.647
2.638.747
Anmerkungen zur Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen
BeOne stellt bestimmte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen zur Verfügung, darunter bereinigte Betriebsausgaben, bereinigte Betriebsverluste, bereinigter Nettogewinn, bereinigtes Ergebnis je Aktie, freier Cashflow sowie bestimmte andere Non-GAAP-Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung, die jeweils Anpassungen an GAAP-Finanzkennzahlen beinhalten. Diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen sollen zusätzliche Informationen über die betriebliche Performance von BeOne liefern. Anpassungen der GAAP-Finanzkennzahlen von BeOne schließen gegebenenfalls nicht zahlungswirksame Posten wie aktienbasierte Vergütung, Abschreibungen und Amortisation aus. Bestimmte andere Sonderposten oder wesentliche Ereignisse können ebenfalls regelmäßig in den Non-GAAP-Anpassungen enthalten sein, wenn deren Umfang in den betreffenden Zeiträumen erheblich ist. Non-GAAP-Anpassungen sind steuerlich wirksam, soweit ein US-GAAP-Steueraufwand entsteht. Das Unternehmen nimmt derzeit eine Wertberichtigung seiner aktiven latenten Steuern vor, sodass keine Nettoauswirkungen auf die latenten Steuern vorliegen. BeOne folgt etablierten Richtlinien zur Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen, die bestimmen, welche Kosten von den Non-GAAP-Finanzkennzahlen ausgeschlossen werden, und verfügt über entsprechende Protokolle, Kontrollen und Genehmigungsprozesse für die Verwendung solcher Kennzahlen. BeOne ist der Überzeugung, dass diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen zusammen mit den GAAP-Finanzkennzahlen das Gesamtverständnis der betrieblichen Performance von BeOne erleichtern. Die Non-GAAP-Finanzkennzahlen werden bereitgestellt zu dem Zweck, den Investoren ein umfassenderes Verständnis der historischen und erwarteten Finanzergebnisse und -trends von BeOne zu vermitteln und Vergleiche zwischen den Zeiträumen und in Bezug auf die prognostizierten Informationen zu erleichtern. Darüber hinaus gehören diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu den Indikatoren, die das Management von BeOne für zur Planung und Erstellung von Prognosen sowie zur Messung der Unternehmensperformance verwendet. Non-GAAP-Finanzkennzahlen sollten als Ergänzung zu GAAP-konformen Finanzkennzahlen betrachtet werden und weder als Ersatz für GAAP-Finanzkennzahlen noch als höherwertige Bewertungsgrundlage betrachtet werden. Die von BeOne verwendeten Non-GAAP-Finanzkennzahlen können auf andere Weise berechnet werden als die von anderen Unternehmen verwendeten Non-GAAP-Finanzkennzahlen und sind daher möglicherweise nicht mit diesen vergleichbar.
ÜBERLEITUNG AUSGEWÄHLTER GAAP-FINANZKENNZAHLEN ZU NON-GAAP-FINANZKENNZAHLEN
(Beträge in Tausend US-Dollar)
(ungeprüft)
Viertes Quartal
Gesamtjahr
2025
2024
2025
2024
Überleitung von GAAP zu bereinigten Umsatzkosten Produkte:
GAAP-Umsatzkosten Produkte
142.422
160.560
668.540
594.089
Abzüglich: Abschreibung
3.474
18.089
13.669
42.707
Abzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte
1.545
1.183
10.004
4.729
Abzüglich: Sonstiges
893
Bereinigte Umsatzkosten Produkte
137.403
141.288
643.974
546.653
Überleitung von GAAP- zu bereinigten Forschungs- und Entwicklungskosten:
GAAP-Forschungs- und Entwicklungskosten
615.423
542.012
2.145.868
1.953.295
Abzüglich: Aktienbasierte Vergütungen
52.442
44.992
217.440
186.113
Abzüglich: Abschreibung
18.158
22.146
72.449
98.814
Bereinigte Forschungs- und Entwicklungskosten
544.823
474.874
1.855.979
1.668.368
Überleitung von GAAP- zu bereinigten Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten:
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten nach GAAP
555.290
504.677
2.081.489
1.831.056
Abzüglich: Aktienbasierte Vergütungen
71.015
62.790
292.807
255.680
Abzüglich: Abschreibung
12.785
8.811
45.497
25.417
Abzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte
22
17
67
95
Bereinigte Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten
471.468
433.059
1.743.118
1.549.864
Überleitung von GAAP- zu bereinigten Betriebsausgaben:
GAAP-Betriebsausgaben
1.170.713
1.046.689
4.227.357
3.784.351
Abzüglich: Aktienbasierte Vergütungen
123.457
107.782
510.247
441.793
Abzüglich: Abschreibung
30.943
30.957
117.946
124.231
Abzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte
22
17
67
95
Bereinigte Betriebsausgaben
1.016.291
907.933
3.599.097
3.218.232
Überleitung von GAAP zu bereinigtem Betriebsgewinn (-verlust):
GAAP-Betriebsgewinn (-verlust)
185.035
(79.425
447.136
(568.199
Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungen
123.457
107.782
510.247
441.793
Zuzüglich: Abschreibung
34.417
49.046
131.615
166.938
Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte
1.567
1.200
10.071
4.824
Zuzüglich: Sonstige
893
Bereinigter Betriebsgewinn (-verlust)
344.476
78.603
1.099.962
45.356
Überleitung von GAAP zum bereinigten Nettogewinn (-verlust):
GAAP-Nettogewinn (-verlust)
66.502
(151.881
286.933
(644.786
Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungen
123.457
107.782
510.247
441.793
Zuzüglich: Abschreibung
34.417
49.046
131.615
166.938
Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte
1.567
1.200
10.071
4.824
Zuzüglich: Sonstige
893
Zuzüglich: Wertminderung von Kapitalbeteiligungen
41.410
6.838
75.626
6.838
Zuzüglich: Steuerliche Sondereffekte
34.441
15.232
24.778
18.597
Zuzüglich: Ertragssteuereffekt nicht GAAP-konformer Anpassungen
(76.815
(12.116
(122.562
(49.123
Bereinigter Nettogewinn (-verlust)
224.979
16.101
917.601
(54.919
Überleitung vom GAAP- zum bereinigten EPS unverwässert:
GAAP-Ergebnis (-Verlust) je Aktie unverwässert
0,05
(0,11
0,20
(0,47
Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungen
0,09
0,08
0,36
0,32
Zuzüglich: Abschreibung
0,02
0,04
0,09
0,12
Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte
0,00
0,00
0,01
0,00
Zuzüglich: Sonstige
0,00
0,00
0,00
0,00
Zuzüglich: Wertminderung von Kapitalbeteiligungen
0,03
0,00
0,05
0,00
Zuzüglich: Steuerliche Sondereffekte
0,02
0,01
0,02
0,01
Zuzüglich: Ertragssteuereffekt nicht GAAP-konformer Anpassungen
(0,05
(0,01
(0,09
(0,04
Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je Aktie unverwässert
0,16
0,01
0,65
(0,04
Überleitung vom GAAP zum bereinigten EPS verwässert:
GAAP-Ergebnis (-Verlust) je Aktie verwässert
0,04
(0,11
0,19
(0,47
Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungen
0,08
0,08
0,35
0,32
Zuzüglich: Abschreibung
0,02
0,03
0,09
0,12
Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte
0,00
0,00
0,01
0,00
Zuzüglich: Sonstige
0,00
0,00
0,00
0,00
Zuzüglich: Wertminderung von Kapitalbeteiligungen
0,03
0,00
0,05
0,00
Zuzüglich: Steuerliche Sondereffekte
0,02
0,01
0,02
0,01
Zuzüglich: Ertragssteuereffekt nicht GAAP-konformer Anpassungen
(0,05
(0,01
(0,08
(0,04
Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je Aktie verwässert
0,15
0,01
0,62
(0,04
Überleitung von GAAP zum bereinigten Ergebnis (Verlust) je ADS unverwässert:
GAAP-Ergebnis (-Verlust) je ADS unverwässert
0,60
(1,43
2,63
(6,12
Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungen
1,11
1,01
4,68
4,20
Zuzüglich: Abschreibung
0,31
0,46
1,21
1,59
Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte
0,01
0,01
0,09
0,05
Zuzüglich: Sonstige
0,00
0,00
0,01
0,00
Zuzüglich: Wertminderung von Kapitalbeteiligungen
0,37
0,06
0,69
0,06
Zuzüglich: Steuerliche Sondereffekte
0,31
0,14
0,23
0,18
Zuzüglich: Ertragssteuereffekt nicht GAAP-konformer Anpassungen
(0,69
(0,11
(1,12
(0,47
Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je ADS unverwässert
2,03
0,15
8,41
(0,52
Überleitung von GAAP zum bereinigten Ergebnis (Verlust) je ADS verwässert:
GAAP-Ergebnis (-Verlust) je ADS verwässert1
0,58
(1,39
2,53
(6,12
Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungen
1,07
0,98
4,50
4,20
Zuzüglich: Abschreibung
0,30
0,45
1,16
1,59
Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte
0,01
0,01
0,09
0,05
Zuzüglich: Sonstige
0,00
0,00
0,01
0,00
Zuzüglich: Wertminderung von Kapitalbeteiligungen
0,36
0,06
0,67
0,06
Zuzüglich: Steuerliche Sondereffekte
0,30
0,14
0,22
0,18
Zuzüglich: Ertragssteuereffekt nicht GAAP-konformer Anpassungen
(0,67
(0,11
(1,08
(0,47
Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je ADS verwässert
1,95
0,15
8,09
(0,52
1. Steuereffekte von Non-GAAP-Anpassungen basieren auf dem gesetzlichen Steuersatz im jeweiligen Steuergebiet. Bitte beachten Sie, dass das Unternehmen derzeit eine Wertberichtigung auf seine aktiven latenten Steuern vornimmt, sodass keine Nettoauswirkungen auf die latenten Steuern bestehen.
2. Der verwässerte GAAP-Verlust je ADS im dritten Quartal 2024 beinhaltet 0,04 US-Dollar je ADS, die auf die in dieser Überleitung berücksichtigten verwässernden ADS entfallen. Da das Unternehmen einen GAAP-Nettoverlust verzeichnete, wurden für US-GAAP-Zwecke keine verwässerten gewichteten durchschnittlichen ausstehenden Aktien ausgewiesen.
Viertes Quartal
Gesamtjahr
2025
2024
2025
2024
Freier Cashflow (Non-GAAP)
Nettozahlungsmittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit (GAAP)
417.347
75.160
1.127.580
(140.631
Abzüglich: Erwerb von Immobilien, Werksanlagen und Ausrüstungen
(37.522
(92.480
(185.839
(492.663
Freier Cashflow (Non-GAAP)
379.825
(17.320
941.741
(633.294
Überleitung der GAAP-Prognose für das Betriebsergebnis zu Non-GAAP
Betriebsergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026
(Ungeprüft)
GAAP-Betriebsergebnis
700.000
800.000
Zuzüglich: Anpassungen zur Berechnung der Non-GAAP-Kennzahlen1
700.000
700.000
Non-GAAP-Betriebsergebnis
1.400.000
1.500.000
1. Die Non-GAAP-Anpassungen basieren auf den derzeit besten verfügbaren Informationen zu nicht zahlungswirksamen Posten, vergleichbar mit denen, die in unseren tatsächlichen Non-GAAP-Ergebnissen ausgewiesen sind.
