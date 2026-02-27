Augsburg - Der FC Augsburg hat am 24. Spieltag der Bundesliga gegen den 1. FC Köln mit 2:0 gewonnen.



Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften. Zwar starteten die Gastgeber engagiert, klare Abschlüsse blieben jedoch zunächst Mangelware. Die beste Gelegenheit der ersten Hälfte gehörte den Gästen: Eric Martel traf nach einem Eckball per Kopf nur die Latte. So ging es torlos in die Kabinen.



Nach dem Seitenwechsel erhöhte Augsburg den Druck und wurde dafür belohnt. In der 55. Minute brachte Rodrigo Ribeiro die Hausherren sehenswert in Führung. Köln drängte auf den Ausgleich und erspielte sich unter anderem durch einen Kopfball von Kristoffer Lund sowie eine weitere Gelegenheit von Luca Waldschmidt gute Chancen, doch entweder war Torhüter Finn Dahmen zur Stelle oder der Abschluss ging knapp am Tor vorbei.



In der Schlussphase drängten die Gäste auf den Ausgleich. Die größte Chance vergab Cenk Özkacar in der Nachspielzeit. Stattdessen entschied Augsburg die Begegnung endgültig für sich: In der 6. Minute der Nachspielzeit traf Alexis Claude-Maurice zum 2:0. Während die Augsburger ihre starke Form im eigenen Stadion bestätigten, verpasste Köln wichtige Punkte.





