Die US-Börsen haben den letzten Handelstag der Woche im Minus beendet. Belastet wurden die Märkte von überraschend kräftig gestiegenen Erzeugerpreisen, die Zweifel an baldigen Zinssenkungen der US-Notenbank Fed schürten. Zudem agierten Investoren angesichts der angespannten Lage zwischen den USA und dem Iran vor dem Wochenende zurückhaltend. Der Dow Jones Industrial gab um 1,05 Prozent auf 48.977,92 Punkte nach. Auf Wochensicht summiert sich das Minus damit auf rund 1,3 Prozent, während die Monatsbilanz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
