Berlin - Die SPD-Bundestagsfraktion hat Widerstand gegen die Pläne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zur Kürzung der Förderung von kleineren Solaranlagen signalisiert.



"Photovoltaik auf Dächern hat Zukunft - und zwar überall im Land. Gerade in Bayern und Baden-Württemberg ist sie für viele Hausbesitzer ein zentraler Baustein zur Modernisierung ihrer Gebäude und zur Senkung ihrer Energiekosten", sagte SPD-Fraktionsvize Armand Zorn der "Rheinischen Post" (Samstag).



Er verwies darauf, dass der Referentenentwurf zur Novelle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) aus Reiches Ministeriums ein "geleakter, veralteter interner Zwischenstand" sei. "Entscheidend ist nicht ein altes Arbeitspapier, sondern was wir politisch durchsetzen", sagte Zorn. "Für die SPD-Bundestagsfraktion ist klar: Wir brauchen in den kommenden Monaten ein großes Energiepaket, das den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Stromnetze massiv beschleunigt, die Versorgungssicherheit stärkt und die Stromkosten für Verbraucherinnen, Verbraucher und Unternehmen spürbar senkt."





© 2026 dts Nachrichtenagentur