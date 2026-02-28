Berlin - Grünen-Chefin Franziska Brantner wirft der schwarz-roten Koalition vor, mit der geplanten Reform des Heizungsgesetzes die Abhängigkeit Deutschlands von US-Präsident Donald Trump zu erhöhen. "Donald Trump kann morgen schon auf die Idee kommen, uns kein LNG-Gas mehr zu liefern", sagte Brantner der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Dass wir uns mit Reiches Heiz-Hammer in eine neue Abhängigkeit von den USA begeben, ist verrückt."



Die nötige Energie könne Deutschland mit mehr Wind und Sonne, Speichern und optimierten Netzen selbst produzieren. "Vor allem verteuert die Koalition für die Bürger mit ihrem Gasfetisch das Heizen. Biogas ist schon heute teurer, weil kaum verfügbar. Und es wird ja nicht günstiger werden", sagte die Grünen-Politikerin.



Sie griff die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung generell scharf an. "Dass die Regierung unter dem angeblich so wirtschaftsfreundlichen Kanzler Merz so wirtschaftsfeindlich agiert, überrascht mich jeden Tag", sagte Brantner. "Diese Regierung hat Geld ohne Ende, ballert es zur Hälfte für Dinge raus, die keine zusätzlichen Investitionen sind, und geht keine Reformen an. Das ist unverantwortlich, das ist Gift für unsere Wirtschaft."





