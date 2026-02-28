Mailand - Arbeitsbrillen sind längst keine Nischenlösung mehr für einzelne Büroberufe. Heute verbringen viele Berufstätige den Grossteil ihres Tages damit, zwischen Bildschirmen, Dokumenten, Meetings und unterschiedlichen Sehentfernungen zu wechseln. Diese ständigen Fokuswechsel belasten die Augen spürbar - oft, ohne dass man es sofort bemerkt, bis erste Beschwerden auftreten. Die Wahl der richtigen Brille für die Arbeit ist daher nicht nur eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab