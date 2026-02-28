Die Zahlen von Dell sind da. Und sie gehörten zu den positiven Überraschungen dieser Quartalsberichtssaison. Bereits die im November veröffentlichten Zahlen zum 3. Quartal wussten zu überzeugen. Mit den aktuellen Zahlen zum 4. Quartal setzte der Tech-Konzern die Serie fort. Der Markt honorierte das exzellente Zahlenwerk. Die Aktie legte kräftig zu. Was ist jetzt noch drin für die Aktie des Tech-Urgesteins?Dell mit bärenstarken Q4-Zahlen Dell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de